Die Hundred Line "ermöglicht unbegrenzte" DLC-Möglichkeiten, Switch 2 Version ist auf den Karten verfügbar

The Hundred Line: Last Defense Academy von Too Kyo Games war eine mutigere Interpretation der Danganronpa-Formel von Kazutaka Kodaka, brachte neue Elemente ein, und die Erzählung war so einfallsreich, dass Fans behaupteten, es hätte Ende 2025 mehr Game of the Year-Auszeichnungen in diesem Bereich gewinnen sollen. Nun enthüllt ein neues Interview mit dem japanischen Schöpfer Pläne für ein Upgrade der Nintendo Switch 2 und sogar mögliche zusätzliche Story-Inhalte.

"Das möchten wir auch berücksichtigen", antwortete Kodaka auf RPG Site, als er nach einer Switch 2 Edition gefragt wurde, angesichts des Leistungsunterschieds beim Vergleich der aktuellen Switch- und PC-Versionen. Apropos Plattformen jedoch: Kodaka-san denkt "im Moment nichts" in Bezug auf PlayStation- und Xbox-Konsolen.

Was den Inhalt speziell betrifft, versteht der Spiel- und Erzähldesigner, dass das einzigartige Layout des Titels unzählige Zweige und Erweiterungen ermöglicht, einschließlich herunterladbarer Geschichten:

"Routen zur Erweiterung der Lore oder zum Hinzufügen von Charakteren, und sogar Kooperationen mit anderen Autoren. Die Struktur von Hundred Line eröffnet grenzenlose Möglichkeiten."

Tatsächlich ist Kazutaka Kodaka Komplize mit Kotaro Uchikoshi bei Too Kyo (Zero Escape, AI: The Somnium Files), der tatsächlich Szenarien für The Hundred Line geschrieben hat und durchaus eine dieser hypothetischen Bonusgeschichten schreiben könnte. Im selben Interview sagte Kodaka-san über Uchikoshi-san:

"Ich wurde wieder einmal daran erinnert, dass er wirklich interessante Szenarien schreibt. Ich hatte nie erlebt, dass er Charaktere, die ich erschaffen hatte, zum Leben erweckt hat, daher hat das einen starken Eindruck bei mir hinterlassen. Ich würde gerne ein weiteres "Uchikoshi-artiges" Hundert-Linien-Szenario im DLC lesen."

The Hundred Line: Last Defense Academy ist derzeit mit 30 % Rabatt sowohl im Nintendo eShop als auch auf Steam erhältlich. Während der Weihnachtsfeiertage dankte Kodaka-san den Fans für die herzliche Unterstützung und erinnerte alle daran, dass "Hundred Line wirklich die letzte große, 200-stündige Spielgeschichte der Menschheitsgeschichte werden könnte, die komplett ohne KI geschrieben wurde".