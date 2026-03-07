Karl Urban kehrte "ohne zu zögern" in die Rolle des Richters Dredd zurück

Karl Urban, der Star von The Boys, dem neuen Amazon-Prime-Film The Bluff und dem kommenden Mortal Kombat 2, ist eine Art Ikone der Genre-Fiktion. Da er in Star Trek, Herr der Ringe, den Marvel-Filmen und natürlich als der einzige Richter Dredd in Dredd aufgetreten ist, sind seine Franchise-Credits zahlreich.

Wenn es jedoch um Dredd geht, scheint diese Rolle einen besonderen Platz in Urbans Herzen zu haben. Als The Playlist ihn fragte, ob er für eine Rückkehr in die Rolle bereit wäre, sagte Urban: "Ich würde diese Rolle gerne ohne zu zögern wiederholen. Wirklich."

"Ich hatte so viel Spaß daran, diesen Film zu machen," fuhr Urban fort. "Wenn ich nicht dazugehöre, dann bin ich damit einverstanden. Ich möchte einfach mehr Dredd Geschichten sehen."

Wie wir letzten Sommer behandelt haben, ist ein neuer Judge Dredd -Film in Arbeit – von Regisseur Taika Waititi. Wir wissen noch nicht viel über das Projekt, außer dass es kommt, also wird zumindest Urban seinen Wunsch nach mehr Dredd Geschichten erfüllen.