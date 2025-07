Ein neuer Judge Dredd Film von Regisseur Taika Waititi ist in Arbeit

Ein neuer Judge Dredd -Film ist in Arbeit, wobei Taika Waititi bereits als Regisseur verpflichtet ist. Mit Drew Pearce wurde auch ein Autor in das Projekt aufgenommen, der Mann, der zuletzt für das Schreiben von Fall Guy und Mission: Impossible - Rogue Nation bekannt wurde.

Der Hollywood Reporter verweist auf Quellen, die besagen, dass sowohl Pearce als auch Waititi mit der gewalttätigen britischen Comicfigur Judge Dredd aufgewachsen sind und seit Jahren versuchen, gemeinsam an einem Projekt zu arbeiten.

Judge Dredd, der ein Polizist in einer dystopischen Zukunftsstadt namens Mega-City One ist, falls ihr es noch nicht wusstet, hat bereits zwei Live-Action-Adaptionen gesehen. Eine mit Sylvester Stallone in der Hauptrolle, eine weitere - beliebtere - Adaption mit Karl Urban am Steuer und einem Drehbuch aus der Feder von Alex Garland.

Es gibt noch kein Veröffentlichungsfenster für einen neuen Dredd Film, aber wenn du ein Fan von Richtern, Geschworenen und Henkern bist, solltest du dich diesen Bereich ansehen.