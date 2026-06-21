Curaçao holt seinen ersten WM-Punkt und Torwart zeigt rekordverdächtige 15 Paraden gegen Ecuador

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Curaçao, das kleinste Land in der Geschichte der Weltmeisterschaft, hat nach einem 0:0-Unentschieden gegen Ecuador, das ganz anders hätte enden können, wenn es nicht einen Mann gegeben hätte: Eloy Room, seinen ersten Punkt überhaupt erzielt. Der 37-jährige Torwart, der älteste Spieler im Kader, parierte 15 Schüsse gegen Ecuador, hielt die Null und bescherte seinem Land den ersten WM-Punkt überhaupt.

Tatsächlich zeigte Room eine rekordverdächtige Leistung: 15 Paraden sind die meiste, die ein Torwart je in einem einzigen 90-minütigen WM-Spiel verzeichnet hat. Der bisherige Rekord für ein WM-Spiel wurde von Tim Howard aufgestellt: 16 Paraden laut FIFA (15 laut Opta) für die Vereinigten Staaten gegen Belgien im Achtelfinale der Weltmeisterschaft 2014 gegen Belgien, das in die Verlängerung ging. Schließlich kassierte Howard in der Verlängerung zwei Gegentore, erhielt aber dennoch großes Lob und sogar einen Anruf von Barack Obama, der ihn "Verteidigungsminister" nannte.

Im Scherz sagte Room, er bräuchte "eine Statue in Curaçao" und Tim Howard "schwitzte zu Hause, als er das Spiel ansah".

Room, geboren in den Niederlanden, verbrachte den Großteil seiner Karriere in der Eredivisie, hauptsächlich bei Vitesse und PSV, und wechselte dann 2019 zur MLS, wo er 2020 mit Columbus Crew den MLS Cup gewann. Derzeit spielt er für Miami FC in der USL Championship, der zweiten Liga Nordamerikas. International spielte er einst für die niederländische U-21, trat aber 2015 der Nationalmannschaft von Curaçao bei, wo sein Vater geboren wurde.

Curaçao bleibt Vierter in Gruppe E und könnte sich als Gruppenzweiter für die nächste Runde qualifizieren, wenn sie am Donnerstag Elfenbeinküste schlagen und hoffen, dass Deutschland Ecuador schlägt.