Kann Real Madrid auswärts gegen Bayern eine 'Remontada' erreichen? Historisch gesehen ist das nie passiert...

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Real Madrid wurde im Bernabéu von Bayern München besiegt, aber die deutsche Mannschaft hat die Arbeit nicht zu Ende gebracht und mit einem 2:1 aus dem Hinspiel gibt es noch Chancen für Madrid auf eine Aufholjagd: Ein remontada ist möglich, und Bayern-Trainer Vincent Kompany erinnerte daran, dass es noch nicht vorbei ist... Aber alle Anzeichen deuten darauf hin, dass es nicht passieren wird.

Real Madrid zum Beispiel hat keine Champions League oder eine Europapokal-K.-o.-Runde gewonnen, obwohl sie im Hinspiel unterlagen und das Rückspiel auswärts bestritten. Der einzige ähnliche Präzedenzfall war laut As. 1971 der aufgelöste UEFA-Pokalsiegerpokal gegen Wacker Innsbruck.

Unterdessen sind die Statistiken von Bayern München für Arbeloa und seine Mannschaft noch erschreckender. Die deutsche Mannschaft hat in dieser Saison nur ein Spiel in der Bundesliga verloren, 1:2 gegen Augsburg; und hat erstaunlicherweise seit März 2024, einer 2:0-Niederlage gegen Borussia Dortmund, dem Jahr, in dem Bayer Leverkusen die Bundesliga gewann, nicht mehr als ein Tor Unterschied verloren. Die einzige Ausnahme ist die Champions League, wo sie im November 2025 mit 1:3 gegen Arsenal verloren.

Real Madrid wird nächste Woche in der Allianz Arena mehr als ein Tor brauchen, um zu gewinnen (es sei denn, sie gehen ins Elfmeterschießen). Glaubst du, Real Madrid hat nächste Woche Chancen, Bayern München in der Allianz Arena zu schlagen? Nächste Woche, ohne Tchouameni, aber mit Militao, Bellingham in der Startelf und Ferland Mendy, der voraussichtlich nach einer Verletzung zurückkehrt, werden sie es versuchen – wahrscheinlich ihre letzte Chance, die Saison zu retten.