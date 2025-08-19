Kanadischer Politiker Poilievre kehrt nach Sieg bei Nachwahl ins Parlament zurück

HQ

Die neuesten Nachrichten über Kanada . Pierre Poilievre, der Führer der konservativen Opposition in Kanada, hat sich nach einer überraschenden Niederlage Anfang des Jahres eine schnelle Rückkehr ins Parlament gesichert und eine Nachwahl im konservativen Kernland von Alberta gewonnen.

"Mark Carney hat versagt. Er hat versagt, er hat einen Rückzieher gemacht, er hat den Amerikanern ein Zugeständnis nach dem anderen gemacht", sagte Pierre Poilievre, Vorsitzender der konservativen kanadischen Opposition, am vergangenen Donnerstag auf einer Pressekonferenz.

Der Sieg gibt ihm eine Plattform, um Mark Carney in Bezug auf die US-Handelszölle und den Umgang der Regierung mit internationalen Beziehungen unter Druck zu setzen. Carney, der eine Minderheitsregierung anführt, wird von Poilievre für das, was er als wiederholte Zugeständnisse an Washington bezeichnet, kritisiert.

Poilievre wird seinen Ansatz klar von Carneys zentristischer Politik abgrenzen müssen, wenn er aus dieser Dynamik Kapital schlagen will. Das Unterhaus wird Mitte September wieder zusammentreten, wo sich die Konfrontation voraussichtlich entfalten wird, also bleiben Sie dran für weitere Updates.