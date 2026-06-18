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Elye Wahi, ein 23-jähriger Fußballspieler, der für Nizza spielt und von Eintracht Frankfurt ausgeliehen ist, darf nicht nach Kanada einreisen, um mit seiner Nationalmannschaft Elfenbeinküste zu spielen, da er angeblich in einen Korruptionsfall im Sport, Spot-Fixing, verwickelt ist, was bedeutet, dass er angeblich bestimmte Handlungen während der Spiele erzwungen hat, damit andere vom Wetten profitieren konnten, nicht nach Kanada reisen. Er wusste vorher, was er tun würde (im Fall von Wahis eine gelbe Karte während eines Spiels gegen Metz im Mai letzten Jahres).

Wahi wurde letzten Monat als Verdächtiger wegen Spot-Fixing festgenommen. Wegen dieser Vorstrafen wurde ihm die Einreise nach Kanada verweigert, wo er ein WM-Spiel gegen Deutschland bestreiten sollte. Er bleibt im Lager des Teams in den USA und bestreitet das folgende Spiel.

Zu seiner Verteidigung gab der ivorische Fußballverband eine Erklärung ab, in der er erklärte, dass er bislang über keine gerichtlichen oder administrativen Verfahren informiert wurde, die ihn betreffen, und den Spieler unterstützen und sein Vertrauen in ihn bekräftigen.

Dies ist der zweite Weltmeisterschaftsspieler, der nach Thomas Partey, der in seinem Visumsdokument log, nie verhaftet oder wegen einer Straftat angeklagt worden zu sein, während er auf seinen Prozess wegen Vergewaltigung wartet.

Die Elfenbeinküste debütierte bei der Weltmeisterschaft mit einem 1:0-Sieg über Schottland. Als nächstes treffen sie am Samstag, den 22. Juni (ohne Wahi) auf Deutschland, und am Donnerstag, den 25. Juni auf Curaçao, beide um 22:00 Uhr CEST, 21:00 Uhr BST, mit dem Ziel, den zweiten Platz in der Gruppe zu erreichen.