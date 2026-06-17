Kanada lehnt die Berufung ab und Thomas Partey darf aufgrund seines Vorstrafenregisters nicht ins Land einreisen

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Thomas Partey darf nicht nach Kanada einreisen, um für Ghana Weltmeisterschaftsspiele zu bestreiten. Das Land verweigerte dem 33-jährigen Fußballer, der wegen mehrerer Vergewaltigungsfälle angeklagt wurde und auf seinen Prozess wartet, der voraussichtlich im Januar 2027 stattfinden soll.

Partey antwortete bei seiner ersten Beantragung des temporären Aufenthaltsvisums für Kanada mit 'Nein' auf die Frage, ob Partey jemals in irgendeiner Straftat begangen, verhaftet, angeklagt oder verurteilt wurde. Aber das stimmt nicht: Nachdem er im Juli 2022 zunächst festgenommen und wegen Vergewaltigung angeklagt wurde, ist Parety vor Gericht in London erschienen und plädiert auf nicht schuldig. Im vergangenen Februar beschuldigte ihn ein anderer Beschwerdeführer zwei weitere Vergewaltigungsfälle, die angeblich 2020 stattgefunden haben, und der Richter ordnete an, dass alle sieben Anklagepunkte gemeinsam verhandelt werden, wodurch der Prozesstermin von November 2026 auf wahrscheinlich Januar 2027 verschoben wurde.

Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) schickte einen Brief an Partey mit der Befürchtung, ob der Spieler "wahrheitsgemäß" geantwortet habe. Kanada lehnte daraufhin Parteys Visumantrag ab, und ein Einspruch des Villarreal-Spielers wurde abgewiesen: Er darf aufgrund seines Vorstrafenregisters und seiner Lügen gegenüber den Einwanderungsbehörden nicht ins Land einreisen.

"Kanada ist konsequent darin, dass die Ausrichtung großer Veranstaltungen Kanadas Einwanderungsgesetze nicht ändert", teilte das IRCC gegenüber der BBC. "Jede Person, die nach Kanada kommen möchte, wird individuell bewertet, basierend auf den verfügbaren Fakten und dem geltenden Recht."

Daher wird Partey am morgigen Donnerstag um 1:00 Uhr MES, 00:00 Uhr BST, das in Toronto stattfindet, nicht im Eröffnungsspiel für Ghana gegen Panama spielen, aber an den anderen beiden Gruppe-L-Spielen gegen England und Kroatien teilnehmen, die in den USA stattfinden, wo Partey teilnehmen durfte.