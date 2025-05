Kaitlyn Dever teasert The Last of Us Staffel 3 an

HQ

Die HBO-Adaption von The Last of Us sollte laut den Showrunnern immer mehr als zwei Staffeln laufen. Obwohl es nur zwei Spiele gibt, scheint es, dass die Geschichte von Ellie und Abby aus The Last of Us: Part II einfach zu groß war, um in einer einzigen Staffel adaptiert zu werden.

Während sich Staffel 2 auf Ellies Abenteuer in Seattle konzentrierte, wird Staffel 3 mehr von Abbys Seite der Geschichte zeigen. Im Gespräch mit der LA Times verriet Abby-Darstellerin Kaitlyn Dever, was die Fans in der nächsten Staffel erwarten können.

"Craig [Mazin] hat nicht mit mir darüber gesprochen, was er tut. Alles, was er zu mir sagte, war: 'Mach dich bereit für das, was kommt, denn es wird noch verrückter.' Er sagte immer, dass er Staffel 2 größer als Staffel 1 machen wollte, und er sagte, dass Staffel 3 noch größer sein wird. Ich dachte mir: 'Okay. Ich werde bereit sein'", sagte sie.

Die Spieler des Spiels werden wahrscheinlich wissen, was von Abbys Seite der Geschichte kommt, aber es ist wahrscheinlich, dass es gerade mit Staffel 2 einige Änderungen gegenüber dem Ausgangsmaterial geben wird, um die Serie für alle frisch zu halten.