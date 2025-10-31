HQ

Jurassic World Evolution 3 wurde vier Monate nach dem siebten Film der Reihe, Jurassic World: Rebirth, veröffentlicht, der enthüllte, dass fast alle Dinosaurier, die in den vorherigen Filmen von der Insel entkommen sind, sterben, außer denen an einigen abgelegenen Orten. Glücklicherweise ignorierte der Sim-Game-Experte Frontier Developments die deprimierende Prämisse des Scarlett Johansson-Films, und in ihrem Spiel gedeihen Dinosaurier auf der ganzen Welt: von Nordamerika über Japan, Italien und Malta bis nach China und Indonesien. Im Kampagnenmodus besuchst du all diese Orte und noch mehr und triffst wieder die gleichen Charaktere aus den vorherigen Spielen, wie Cabot Finch, gibst dir Befehle und plauderst im Radio, einschließlich Jeff Goldblum als Ian Malcolm (der einzige Charakter aus den Filmen).

Wenn Sie die vorherigen Spiele der Trilogie gespielt haben, wird sich alles vertraut anfühlen, und Sie werden sich schnell an die Steuerung und die Benutzeroberfläche erinnern, die für einen Controller sehr intuitiv und komfortabel bleiben, da das Spiel gleichzeitig auf PC, PS5 und Xbox Series X/S veröffentlicht wird. Wenn du sie nicht gespielt hast, braucht der Kampagnenmodus immer noch Zeit, um alles zu erklären, aber es ist viel mehr als ein Tutorial, und selbst Veteranen werden sich nicht langweilen, da sie schnell mit der Hauptneuheit des Spiels vertraut gemacht werden. Wenn Evolution 2 Flug- und Meerestiere mit ihren eigenen Gehegen eingeführt hat, führt Evolution 3 die Option ein, fast alle Dinosaurier und ausgestorbenen Lebewesen zu züchten.

Es mag nicht nach viel klingen, abgesehen davon, dass niedliche Baby-Dinosaurier unrealistischerweise aus winzigen Eiern herauslaufen, aber in Wirklichkeit verleiht es dem Spiel viel Tiefe: Es ist ein weiterer Faktor, den Sie bei der Erstellung und Pflege von Gehegen für Ihre Tiere berücksichtigen sollten, um sicherzustellen, dass sie sich wohl genug fühlen, um sich fortzupflanzen, und dass ihre Babys, manchmal mit unterschiedlichen Persönlichkeiten, sind auch unter anderen Arten glücklich. All das, während Sie sicherstellen, dass sie für Ihre Touristen sichtbar sind, die nach wie vor diejenigen sind, die für alles bezahlen... Auch wenn die Figuren immer wieder davon sprechen, wie wichtig es ist, Tiere zu erhalten, anstatt sie auszubeuten.

Nach den Ereignissen desJurassic World ersten Films vor zehn Jahren ging es in dem Franchise nicht darum, dass Dinosaurier aus einem Zoo oder einem Freizeitpark entkommen, da die Dinosaurier bereits, nun ja, entkommen waren. Das ist bedauerlich, da Frontier all diese Themenpark-Tycoon-Spiele (Planet Coaster, Planet Zoo) macht, und obwohl sie die Prämisse aktualisiert haben, indem sie den Spieler für die Dinosaur Integration Network (DIN) arbeiten lassen, eine Organisation, die Naturschutzeinrichtungen baut, um gestrandete und ausgebeutete Dinosaurier zu retten und sich um sie zu kümmern, hat dies selten große Auswirkungen auf das Gameplay. Denn sogar ein medizinisches Forschungszentrum wird irgendwann für Besucher geöffnet, und Sie werden ermutigt, Safari-Fahrgeschäfte zu bauen, diesmal sogar Heißluftballons, um Ihre Gewinne zu steigern und Ihre Untersuchungen fortzusetzen.

Dadurch fühlt sich Evolution 3 genau so an wie die anderen Spiele, was natürlich keine schlechte Sache ist, da es für keinen Entwickler Sinn machen würde, eine bewährte Formel zu ändern, die Tausende von Fans hat, die immer mehr verlangen werden. Die Baby-Dinosaurier sind nicht revolutionär, aber sie verleihen dem Management mehr Tiefe, was etwasEvolution ist, was sich die Fans schon immer gewünscht haben, während sie gleichzeitig unwiderstehlich für Spieler sind, die nicht gerne zu gestresst sind, sich aber anstrengen, um diese niedlichen Dinos zu sehen und zu beschützen. Es sorgt für Komplexität und Spaß zugleich.

Tatsächlich hat Frontier einige Teile des Spiels gestrafft und die Automatisierung von Wartungs- oder Pflegeaufgaben hinzugefügt, die Ihre Parkwächter automatisch ausführen können, wenn Sie sie bestimmten Posten zuweisen. Es gibt sogar Überwachungskameras, die automatisch Fangteams schicken, wenn sie sehen, dass ein Dinosaurier entkommen ist. Natürlich können diese Dinos immer noch Besucher angreifen und fressen: nichts allzu Blutiges, aber es kann passieren... obwohl die Besucher es am nächsten Tag verzeihen (oder vergessen) werden.

Wie immer ist das Spiel für jeden Spielstil geeignet: Der Kampagnenmodus ist weit davon entfernt, ein einfaches Tutorial zu sein, sondern der Hauptteil des Spiels: lang und überraschend abwechslungsreich, da sich jede Karte auf unterschiedliche Aspekte des Bauens und Verwaltens konzentriert, darunter einige Momente, die direktere Auswirkungen und Echtzeitstrategie bieten (Momente, in denen man gezwungen ist, Fahrzeuge zu fahren, einschließlich des Hütens von Dinosauriern oder der Reaktion auf Stürme oder Sabotage). Wenn es zu schwierig wird oder du so viel vermasselst, dass du gezwungen bist, die Karte neu zu starten (immer praktisch, um häufig neue und andere Speicherdateien zu erstellen), kannst du jederzeit zu anderen Karten gehen und dort weiterspielen, sowie in den Untersuchungsbäumen "farmen", Fossilienexpeditionen und DNA-Extraktionen durchführen.

In Sandbox Mode können Sie ohne Einschränkung erstellen, und alle Dinosaurier sind verfügbar (ursprünglich 86). Lediglich einige Farbvarianten fehlen und können im Laufe der Story freigeschaltet werden. Das Chaos Theory Mode von Evolution 2 fehlt, aber mit den erweiterten Story Mode und Challenges, die kürzer und fokussierter sind, vermissen wir es nicht wirklich.

Die Liste der Arten ist größer als Evolution 2, die zum Start angeboten wurden, und sie enthält einige der coolsten Arten, die per DLC in Evolution 2 hinzugefügt wurden, wie die Scorpios Rex aus der Netflix-Serie Camp Cretaceous, die Dominion DLC-Dinos wie Therizinosaurus oder Dimetrodon, die seltsamen Hybriden wie Stegoceratops oder Spinoraptor, oder sogar der Riesenhai Megalodon, der nie in den Filmen aufgetaucht ist. Viele fehlen noch im Basisspiel (Evolution 2 hatte 75 Arten im Basisspiel und fügte 43 weitere in acht DLC-Paketen hinzu), was die Fans verärgert hat, aber ich würde sagen, dass die vollständige Liste sehr solide und vielfältig ist, und für viele Evolution 1 und 2 Benutzer, die nicht für DLCs bezahlt haben, Viele werden brandneu sein. Allerdings ist es ein bisschen schmutzig, dass sie bereits vier Dinosaurier in der Deluxe Edition eingesperrt haben, darunter die schönen Concavenator...

Filmfans werden auch mehr Verbindung zu Filmen vermissen, da es im aktuellen Startzustand eigentlich überhaupt keine Verbindung zu Rebirth gibt (außerdem ist die Geschichte von Jurassic World Evolution 3 eigentlich ein kompletter Widerspruch zum aktuellen Kanon der Filme). Wir wetten, dass die Dinosaurier aus dem Gareth Edwards-Film, wie Titanosaurus, Aquilops, oder die Mutanten im DLC hinzugefügt werden. Das Spinosaur im Spiel hat übrigens den JP3-Look: Es wird interessant sein zu sehen, wie sie das wissenschaftlich korrekte Spinosaur aus Rebirth addieren, das wie ein völlig anderes Tier aussah...

Grafisch sieht es umwerfend aus, auch wenn es kaum einen Unterschied zu den vorherigen Spielen gibt. Wenn man aus der Nähe hinschaut, findet man vielleicht einige hässliche Details und popping , aber die Dinosaurier sehen wirklich atemberaubend aus und bewegen sich und klingen entsprechend spektakulär, und es gibt so viele von ihnen, dass man nicht müde wird, sie zu sehen, selbst wenn sich ihre Animationen und Verhaltensweisen nicht weiterentwickelt haben (und man den "Fortpflanzungsprozess" nicht wirklich sieht, falls Sie sich fragen).

Jurassic World Evolution 3 ist genau das, was man erwarten würde: Frontier nimmt das Feedback der Fans zur Kenntnis (längerer und tieferer Story-Modus, tiefere Verwaltungsoptionen, Einführung einer vollständigen Anpassung von Gebäuden und Terrains) und überrascht uns mit Baby-Dinosauriern, was eine sehr niedliche und gut durchdachte Ergänzung ist, auch wenn es nicht viel an der Art und Weise ändert, wie wir das Spiel spielen. Natürlich fehlt das Element der Überraschung und Innovation, und einige würden argumentieren, dass dies kaum mehr als ein Update dessen ist, was vorher war, was wir auch über Evolution 2 gesagt haben.

Im Vergleich zum ersten Evolution -Spiel aus dem Jahr 2018 sind die Verbesserungen jedoch klar, und es wäre schwer, jetzt zu diesem Spiel zurückzukehren, das nur Landdinosaurier und nur eine Art von Gelände und nicht einmal Zeitgeschwindigkeitsoptionen hatte. Jurassic World Evolution 3 ist kein unbedingt notwendiger Kauf, wenn Sie Evolution 2 besitzen, aber wenn Sie ein Fan sind, werden Sie von all den Neuerungen nicht enttäuscht sein.