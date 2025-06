HQ

Das Jurassic Park /World -Franchise hat seinen siebten Film erreicht. Wir sind jetzt bei Episode VII, mit vier Filmen in nur zehn Jahren. Das sind viele, aber zum Glück für Universal waren sie erfolgreich. Obwohl die Kritik gemischt war, waren die Fans im Allgemeinen zufrieden... Bis zum letzten, Jurassic World: Ein neues Zeitalter, der zu groß, zu lang, zu verworren war, zu viele Charaktere und Nebenhandlungen, tonnenweise Fanservice und einige verrückte Ideen hatte, aber in seiner Umsetzung schrecklich versagte. Jurassic World: Ein neues Zeitalter trat ein wenig aus der Reihe und verbrannte das Vertrauen in die Serie, selbst bei vielen eingefleischten Jurassic Park -Fans. Wenn Universal und Steven Spielberg es neu auflegen würden, war klar, dass sie einen anderen Ansatz wählen mussten, sowohl in Bezug auf die Story, den Stil als auch auf den Umfang.

Aber nachdem ich Jurassic World: Die Wiedergeburt gesehen habe... Ich muss sagen, dass ich meine Haltung zu Ein neues Zeitalter vielleicht überdenken muss. Ich vermisse Colin Trevorrow. Nun, ich vermisse JA Bayona am meisten, seine Sensibilität und seinen Sinn für Wunder, aber er sollte immer ein Gastregisseur für den Bridge-Film in der Jurassic World -Trilogie sein. Aber Trevorrow und Drehbuchautor Derek Connolly hatten so etwas wie ein großartiges Konzept: eine klare, ehrgeizige und mutige Idee, wohin die Serie gehen sollte, um etwas anderes als Spielbergs Meisterwerk zu bieten, wahrscheinlich schlimmer, unvermeidlich schlimmer, aber für sich genommen aufregend und wertvoll.

Jurassic World: Die Wiedergeburt, das in 18 Monaten im Schnellverfahren eingeführt wurde, hat nichts davon. Das Drehbuch, das geschrieben wurde, lange bevor ein Regisseur gefunden wurde, war eine Anfrage an David Koepp, einen erfahrenen und talentierten Drehbuchautor, ja, aber auch ein Botenläufer für Führungskräfte, deren Filmografie moderne Klassiker wie Jurassic Park, Mission: Impossible, Spider-Man und Panic Room umfasst, aber auch kommerzielle Wegwerffilme wie Illuminati, Jack Ryan: Shadow Recruit, und Die Mumie aus dem Jahr 2017. Oder die letzten beiden Indiana Jones Filme... Nicht gerade jemand, von dem erwartet wurde, dass er die Serie mit neuer Energie oder viel Leidenschaft (oder irgendeiner Leidenschaft) erfüllt, aber ein kompetenter und überschaubarer Autor, der einen prestigeträchtigen Credit-Titel anbietet, aber wahrscheinlich nicht für die Fortsetzung da sein wird, wenn er nicht noch einmal gefragt wird.

Tatsächlich wurde weithin berichtet, dass David Leitch als Regisseur angesprochen wurde, dies aber ablehnte, weil er nicht genügend Raum für seinen kreativen Input hatte. Stattdessen fiel die Wahl auf Gareth Edwards, der für sein Geschick bekannt ist, an realen (und tropischen) Orten mit vielen digitalen Effekten zu fotografieren und wirklich schöne Aufnahmen zu machen... und nicht viel mehr.

Jurassic World zieht sich auf altes Terrain zurück

Das Ergebnis ist, dass Jurassic World: Die Wiedergeburt sich wie ein großer Schritt zurück zu den Grundlagen anfühlt: eine sehr einfache Geschichte, die von Anfang bis Ende am selben Ort spielt, eine Dinosaurierjagd nach der anderen, mit wenig oder nichts Interessantem dazwischen. Aufgrund der Art und Weise, wie die Handlung beginnt, fühlt es sich fast wie eine Nacherzählung von Vergessene Welt: Jurassic Park an, aber ohne die großartigen Sequenzen, die Spielberg geschaffen hat, fühlt es sich an, als würde man wieder in Jurassic Park 3 zurückkehren.

Für viele Menschen wird das ein Segen sein. Tatsächlich hat Jurassic Park 3 mit seiner 90-minütigen Laufzeit, die im Grunde genommen während der Dreharbeiten improvisiert wurde, in letzter Zeit eine ziemliche Neubewertung erfahren, als Vorlage dafür, was ein Jurassic Park Film sein sollte: kurz, einfach, mit grundlegenden Charakteren und vielen Dinosauriern.

Ich stimme dem nicht zu, aber das ist meine Meinung, und ich bin sicher, dass viele Leute Jurassic World: Die Wiedergeburt in diesem Sinne erfrischend finden werden, vor allem, weil Trevorrow, wie ich selbst zustimmen kann, die Dinge aus dem Ruder laufen ließ: die verrückten Nebenhandlungen wie Maisie Lockwood als menschlicher Klon in Das gefallene Königreich (was später in Ein neues Zeitalter überarbeitet wird), die Wiedereinführung von Lewis Dodgson aus dem Roman von Michael Crichton und all die Dinge mit den Heuschrecken...

Das Franchise zurück zu Null zu bringen, war auf dem Papier der richtige Weg: Sich auf den Nervenkitzel, den Schrecken und die Verfolgungsjagden zu konzentrieren, mit größtenteils neuen Dinosauriern, die noch niemand zuvor gesehen hat, gemischt mit alten Favoriten, damit die Fans immer noch das vertraute Gefühl haben. Es ist auf jeden Fall schön fotografiert, obwohl ich immer noch denke, dass es viele Schritte hinter Bayonas Arbeit mit Das gefallene Königreich ist, auch wenn es natürlicher und weniger künstlich aussieht als Jurassic World und Ein neues Zeitalter.

Aber ich kann einfach nicht verzeihen, wie wenig Mühe sie in diesen Film gesteckt haben, und wie wenig sie sich um Kontinuität gekümmert haben, fast bis zu dem Punkt, an dem sie die Respektlosigkeit wiederholen, die JJ Abrams mit Star Wars Episode IX gemacht hat, indem er alles auslöschte, was Trevorrow, Connolly und Emily Carmichael in drei Filmen gekocht haben: dass das Leben einen Weg gefunden hat und Dinosaurier und Menschen im Begriff waren zu koexistieren.

In diesem Film sind die meisten Dinosaurier ausgestorben, und sie sind nur noch an einigen äquatorialen Orten geblieben... darunter eine tropische Insel... das zufällig auch noch ein weiteres verlassenes InGen Labor hat, von dem vorher niemand gehört hatte. Kommt euch das bekannt vor? Es ist, als würde sich das Franchise mit eingezogenem Schwanz auf die ursprüngliche Prämisse zurückziehen, als ob Originalität für David Koepp strengstens verboten wäre. Zum ersten Mal habe ich, ein Dino-Nerd, genug von dem Franchise: Die Jurassic World -Trilogie, während ich dem treu bleibe, wofür die Serie bekannt ist (Dinosaurier jagen Menschen), habe ich in jedem Eintrag immer versucht, etwas Neues zu bieten. Hier ist es wieder die gleiche Geschichte.

Was Jurassic World: Die Wiedergeburt falsch macht

Aber... Ich bin mir bewusst, dass ich in einen doppelten Widerspruch gerate. Erstens klinge ich wie der verbitterte Fan, der einen Film beurteilt, weil er nicht seinen Erwartungen entsprach, und nicht für das, was er nicht ist, und nicht nach seinen eigenen Vorzügen. Und zweitens wusste ich das alles bereits, bevor ich in den Film eingestiegen bin: die überstürzte Produktion, die kreativen Differenzen, die Prämisse des Films... Trotzdem hatte ich immer noch die Hoffnung, dass sie trotz dessen, was ich für den einfachsten und weniger interessanten Weg halte, immer noch in der Lage sein würden, einen starken Film abzuliefern. Das eigentliche Problem, der Grund, warum ich denke, dass dieser Film scheitert, ist, dass er nicht nur unoriginell, sondern auch nicht spannend genug ist. Ich habe das Gefühl, dass es weniger Dinosaurier gibt als früher, und fast keiner von ihnen bleibt länger als eine Sequenz, wodurch sie sich wie Bosse in einem Videospiel anfühlen und nicht wie echte Charaktere, für die man sich tatsächlich interessieren könnte (wenn auch nur ein bisschen), was in den anderen Filmen manchmal passierte.

Die menschlichen Charaktere sind eine Verbesserung... teilweise. Scarlett Johansson verleiht dem Film große Starpower, und es war eines der besseren Dinge, die ich aus dem ganzen Film mitnehme, ihr dabei zuzusehen, wie sie, ein bekennender Jurassic Park Fan, sich in Interviews und Marketingkampagnen über Dinosaurier auslässt. Sie spielt eine ehemalige Militärs, die damit beauftragt ist, eine Expedition auf die von Dinosauriern übersäte Insel zu leiten, und verbindet sich mit Jonathan Bailey, einem Paläontologen, der Dinosaurier liebt und eine äußerst sympathische Hauptrolle abgibt, die leider nur sehr wenig entwickelt wird. Mahershala Ali spielt einen weiteren Militärveteranen, der mit Johanssons Figur befreundet ist... Und das war's im Grunde auch schon mit menschlichen Hauptfiguren.

Auf dem Papier gut, aber sie werden fast nicht weiterentwickelt, da sie sich die Bildschirmzeit mit einer der weniger interessanten Familien teilen müssen, die jemals auf die Leinwand gebracht wurden. Eine gestrandete Familie auf der Insel, die ihr eigenes paralleles Abenteuer erlebt und das Tempo komplett unterbricht. Am Ende hat man das Gefühl, nicht genug Zeit mit den Hauptdarstellern verbracht zu haben, dass der Film eines der wenigen guten Dinge des Drehbuchs verdorben hat, weil es obligatorisch war, Zivilisten zu haben, um mehr Gefühl für die Gefahr zu vermitteln, obwohl man weiß, dass sie mit Kindern in Ordnung sein werden. Sie fügen absolut nichts hinzu.

Und nicht jede Action-Szene trifft gleich. Der Mosasaurus, der in der World -Trilogie nur kurze Gastauftritte hatte, bekommt endlich eine eigene große Actionszene, die er mit Spinosaurus teilt und mit einem wissenschaftlich genauen Design teilt, aber ihr Auftritt ist sehr kurz. Der T-Rex ist zurück mit einer Sequenz in einem Fluss, die aus dem Jurassic Park ursprünglichen Drehbuch stammt, und es ist eine der besten des Films (ja, eine der besten Sequenzen des Films ist auch eine recycelte Idee). Aber nachdem ich so viel darüber gesprochen hatte, den Film wieder im Horror zu verankern, fand ich, dass es an Spannung mangelte, abgesehen vom Finale. Und diese Szene mit dem Titanosaurus, der die Musik aus der Brachiosaurus-Szene des ersten Jurassic Park... eine weitere Kopie dessen, was zuvor gemacht worden war, und mit nicht sehr überzeugender CGI. Sie haben sogar einen Baby-Dinosaurier, weil sie es mussten, was sie bereits in der Neue Abenteuer -Serie getan hatten. Und soweit ich das beurteilen konnte, wurde kein einziger Animatronic verwendet oder hat es in den endgültigen Schnitt geschafft, was schade ist, da es immer Spaß macht, ihnen zuzusehen, selbst wenn sie die Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Wenn ich wie ein enttäuschter Vater klinge, dann deshalb, weil ich wirklich glaube, dass sie sehr, sehr wenig mit Jurassic World: Die Wiedergeburt versucht haben. Ich denke, dass das Franchise aus erzählerischer Sicht viel Potenzial hat: Mit Dinosauriern, die angeblich frei auf der Erde herumlaufen, könnte man alle möglichen Geschichten in allen möglichen Umgebungen erzählen. Stattdessen nimmt Rebirth all dieses Potenzial, wirft es in den Mülleimer und macht den gleichen Film noch einmal, aber ohne die Charaktere, die Spannung oder die Überraschungen, die das Original so gut gemacht haben.

Für mich ist es sehr enttäuschend, aber angesichts der Kritik, die die letzten Filme erhalten haben, kann ich verstehen, warum sie es getan haben. Wenn du zwei Stunden damit verbringen möchtest, coole Dinosaurier und exotische Postkarten zu schauen und der ikonischen John-Williams-Musik ohne den Originalkontext zu lauschen, wirst du Rebirth wahrscheinlich besser unterhalten als die neuesten Filme. Aber es ist keine Evolution, es ist Regression. Und das führt schließlich zum Aussterben.