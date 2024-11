HQ

Achterbahnen zu bauen und zu gestalten war im Laufe der Jahre der Traum wohl unzähliger Kinder. Es ist kein Wunder, dass Videospiele versucht haben, diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen, indem sie unterschiedliche Ansätze verfolgt haben: zu den Arcade-Titeln wie Theme Park, Thrillville und seit kurzem Park Beyond zum Realismus des Pseudo-Professionellen NoLimits 2. Die vielleicht bekannteste Serie in dieser Hinsicht ist RollerCoaster Tycoon, die von Chris Sawyer kreiert und später von Frontier Developments übernommen wurde, mit dem meistverkauften (über 10 Millionen verkauften Einheiten) dritten Eintrag (vor 20 Jahren in Europa veröffentlicht).

Frontier veröffentlichte Planet Coaster für PC im Jahr 2016 und dann für Konsolen im Jahr 2020, als geistiger Nachfolger (moderne RollerCoaster Tycoon -Titel sind viel, viel schlimmer) und es wurde weithin als das definitive Spiel in diesem Subgenre angesehen. Kein anderes Spiel erreicht die Balance zwischen Realismus und Zugänglichkeit, zusammen mit wunderschönen Grafiken, die die Parks lebendig erscheinen lassen. Der Nachfolger, Planet Coaster 2, ist bereits für PC, PS5 und Xbox Series X/S erhältlich.

HQ

Diese Art von Simulationsspielen zu rezensieren ist oft schwieriger als bei anderen Spielen, bei denen die Erwartungen sehr unterschiedlich sein können. Einen bestimmten Spielertyp zufrieden zu stellen (z. B. diejenigen, die den Managementaspekt des Betriebs eines Themenparks und die damit verbundenen Herausforderungen genießen), könnte andere Spieler, die den kreativen Aspekt mehr genießen, abschrecken, ihrer Fantasie freien Lauf lassen und sich nur auf die "spaßigen" Teile konzentrieren.

Werbung:

Planet Coaster 2, wie auch die meisten Spiele seines Genres, löst diese Dichotomie, indem es separate Spielmodi anbietet. Career Mode für diejenigen, die ihre Fähigkeiten in vordefinierten Szenarien testen möchten, und eine unbegrenzte Sandbox Mode (mit jedem Achterbahntyp, der von Grund auf neu verfügbar ist, und ohne neue Ergänzungen wie Elektrizität, was ehrlich gesagt ein Ärgernis ist). Bei dem Versuch, eine gute Gesamtbalance zu finden, besteht jedoch die Gefahr, dass kein Spieler vollständig zufrieden sein wird. Spieler aus der ersten Gruppe könnten die Managementaspekte zu dünn finden, da es ihnen an einer echten Strategie in den Zielen des Career mangelt und nur das aufgebaut wird, was man beauftragt hat. Darüber hinaus kann es manchmal schwierig sein, die Geometrie der vorgefertigten Szenerien richtig hinzubekommen.

Die zweite Gruppe könnte frustriert sein über das manchmal stumpfe HUD und die Menüs, das immer noch unkontrollierbare Pfadsystem und eine steile Lernkurve bei der Anpassung von Themen, Fahrgeschäften und Gebäuden, die sich überwältigend anfühlt.

Werbung:

Natürlich ist es unrealistisch, für jeden Spieler ein maßgeschneidertes Spiel zu entwerfen. Das Spiel ist vielleicht nicht in jeder Hinsicht perfekt, aber es ist so kompetent, wie es ein Simulationsspiel nur sein kann, und zeigt die große Expertise von Frontier in diesem Genre und macht es zu einem Muss für Achterbahn-Fans. Denn bei der großen Auswahl an Simulationsspielen, Städtebauspielen und Strategietiteln besteht eine gute Chance, dass Achterbahnen und Fahrgeschäfte in Themenparks hier Ihre Hauptantriebsstraße sind, wenn Sie sich speziell für dieses Spiel interessieren. In dieser Hinsicht ist Planet Coaster 2 weit über der Konkurrenz und bietet einen umfangreichen Katalog an Fahrgeschäften, Achterbahnen und Wasserrutschen, die direkt auf realen Modellen basieren.

Wenn man ein Sim-Racing-Spiel spielt, würde man erwarten, dass jeder Hersteller mit seinen neuesten Modellen präsent ist, oder? Bei Achterbahnen ist es genauso. Obwohl es sich nicht um die offiziellen Modelle handelt, gibt es keine Lizenzierung oder ähnliches, sind alle Achterbahnen realen Gegenstücken nachempfunden. Von den verschiedenen Achterbahntypen bis hin zu den kleinsten kosmetischen Details in Bezug auf die Designauswahl der Stützen, Züge oder Gleise sind die Achterbahnen hier wunderschön anzusehen und decken fast jedes erdenkliche Modell ab: Stahl-, Holz-, Umkehr-, Flügel-, Start-, Shuttle-, Wasser- und sogar brandneue Achterbahnen wie Stand-up-AchterbahnenSurf.

Wie im vorherigen Spiel parodiert Frontier die Firmennamen mit oft urkomischen Ergebnissen: Bolliger & Mabillard wird zu Valais & Nibwalden, Intamin wird zu Outamax, Rocky Mountain Construction wird zu High Peaks Construction... Diese Namen werden der großen Mehrheit der Weltbevölkerung nichts sagen, aber sie sind wie die Ferrari, Audi oder Toyota der Achterbahnwelt. Frontier weiß, dass ein großer Teil der Planet Coaster -Spieler sie auch kennt, und möchte, dass sie mit ihnen spielen, anstatt mit einem generischen Design. Mit über fünfzig Achterbahntypen (flache Fahrgeschäfte und Wasserrutschen nicht mitgerechnet) ist für jeden etwas dabei (auch wenn ich frustrierenderweise nicht in der Lage war, das Meisterwerk von Intamin Batman: Gotham City Escape nachzubauen, da das genaue Modell hier nicht zu finden ist).

Realistische Modelle zu haben, ist nicht nur ein Vorteil, weil Achterbahn-Enthusiasten ein bisschen (oder viel) ausflippen können, sondern erweitert auch die kreativen Möglichkeiten. Sie brauchen keine Fantasiefahrten, die der Schwerkraft trotzen, um cool aussehende und originelle Fahrgeschäfte zu erstellen: Die Freizeitparkbranche holt bereits unsere wildesten Träume aus der Kindheit ein.

Es gibt traditionelle Achterbahnen mit dem klassischen Lifthill, aber auch Launch Coaster. Einige von ihnen kombinieren beide Methoden (und können Lifthügel und Starts haben), einige Lifte können vorwärts und rückwärts gehen, während andere Lifthügel unkonventionell sind, wie z.B. vertikale Lifte, die auf den Fahrgeschäften von Gerstlauer zu finden sind (hier "Jerry St Lauer" genannt). Sie können Shuttle-Achterbahnen (keine geschlossenen Schaltkreise) erstellen, und der größte Unterschied ist, dass einige Achterbahnen Weichen- und Drop-Strecken haben, so dass Sie programmieren müssen, ob sie vorwärts oder rückwärts fahren... Es gibt sogar Tilt-Coaster, bei denen die Bahn buchstäblich vertikal kippt, ein Modell Vekoma ("Vector" im Spiel), das vor über zwanzig Jahren nur einmal gebaut wurde und sich wieder immer größerer Beliebtheit erfreut. Und die Hybrid-Achterbahnen von RMC, die eine Holzstruktur mit einer Stahlschiene kombinieren, die auf den Kopf gestellt werden können, sind zum heißesten Achterbahnmodell des letzten Jahrzehnts geworden. Ich könnte noch lange weitermachen...

Das soll nicht heißen, dass die größte Neuerung des Spiels, Wasserpark-Fahrgeschäfte und Rutschen, nicht viel dazu beitragen, das Spiel frisch zu machen. Der Bau von Wasserrutschen ähnelt dem Bau von Achterbahnen und macht genauso viel Spaß, aber Sie müssen auch aufpassen, dass Sie die Angst- und Schwindelschwelle Ihrer Gäste nicht überschreiten. Der Bau von Schwimmbädern kann jedoch mühsam sein, da er einen ähnlichen Stil wie der Pfadersteller verwendet und am Ende ein zeitaufwändiger Prozess ist (Sie müssen Wasserfilter, Leitern, Rettungsschwimmer, Sonnenliegen und sogar Schatten hinzufügen, sonst können Ihre Gäste einen Sonnenbrand bekommen). Zumindest ist es eine gute Erinnerung daran, wie wichtig es ist, Sonnencreme zu verwenden!

Planet Coaster 1 Fans fragen sich vielleicht, was es neben den angekündigten Wasserpark-Features Neues gibt. Das Spiel verfügt über einen neuen Spielmodus namens Franchise, der es Ihnen ermöglicht, asynchronen Mehrspielermodus (plattformübergreifend) zu spielen, mit Ihren Freunden eine Themenparkkette aufzubauen und zu betreiben und zu sehen, wie Sie gegen die Franchises anderer Teams antreten.

Es gibt auch die bereits erwähnten neuen Anpassungsoptionen für Fahrgeschäfte (z. B. das Hinzufügen von Lichtern zu Achterbahnzügen oder bestimmte Teile des Themas zu den Fahrgeschäften) und sogar die Programmierung von Spezialeffekten, Animatronics und anderen beweglichen Teilen. Sie erfordern jedoch enorm viel Geduld und könnten von einem besseren Tutorial profitieren: Die Option ist da, aber viele Leute werden sich wahrscheinlich nicht die Mühe machen, sie zu verstehen. Es ist kein großes Problem, da alles, was Sie erstellen, auf die Server von Frontier hochgeladen werden kann, damit jeder sie verwenden kann. Und obwohl das Spiel die Option nicht als solche präsentiert, hat die Community herausgefunden, dass man auch Dark Rides erstellen kann, indem man an der Platzierung von Wänden und der beeindruckenden Echtzeit-Beleuchtungs-Engine herumfummelt. Die schalenartigen Haunted Mansion Fahrzeuge sind auch unter den Fahrgeschäften ohne Achterbahn vorhanden...

HQ

Ja, ich bin ein Achterbahn-Geek, also hätte es in meinem Interesse für das Spiel keine große Rolle gespielt, ob Wasserparks vorhanden sind oder nicht. Ich bin auch nicht so begeistert von den riesigen Anpassungsmöglichkeiten für Dekoration und Gebäude. Stattdessen könnte ich Stunden damit verbringen, die Achterbahnen meiner örtlichen Parks nachzubauen. Ich kenne jedoch Leute, die sich riesig über die Wasserpark-Features freuen und Stunden damit verbringen, die schönsten Wasserparks zu bauen, die möglich sind, und zugegebenermaßen sehen sie wirklich cool aus: Die Grafik ist hervorragend, das Blau des Wassers und die leuchtenden Farben der Rutschen sind absolut wunderschön und lassen uns die Sommerzeit schon wieder herbeisehnen.

Das ist es, worauf ich mich seit Beginn dieser Planet Coaster 2 Rezension bezog: Es gibt viele verschiedene Planet Coaster players da draußen, mit unterschiedlichen Vorlieben, so dass das Spielgefühl von Person zu Person unterschiedlich sein kann. Es ist jedoch unbestreitbar, dass Frontier Developments unglaubliche Arbeit geleistet hat, indem es eine große Menge an Inhalten ausbalanciert hat, die für jeden Spieler geeignet sind, während es mehr als genug neue Dinge hinzugefügt hat, um sich acht Jahre später die "2" im Titel zu verdienen.