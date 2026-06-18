Jurassic World: Dominion wird nach neuen Einreichungen offiziell zum teuersten Film aller Zeiten gekrönt

Tut mir leid, Disney, aber wir müssen euren "am meisten Geld ausgegebenen Preis" abziehen, ihn polieren und an NBCUniversal weitergeben, da das Studio dank jüngster Einreichungen offiziell den teuersten Film aller Zeiten für uns beansprucht hat.

Laut Fortune zeigen die Unterlagen, dass der Film Jurassic World: Dominion von 2022 658 Millionen Dollar kostete, was ihn zum teuersten Film aller Zeiten macht, sogar das Budget von Star Wars: Das Erwachen der Macht von 638 Millionen Dollar übertrifft und unsere bisherige Schätzung von etwa 584 Millionen Dollar übertrifft. Beide Filme wurden im Vereinigten Königreich gedreht, das ein starkes Rückerstattungssystem hat, das es den Studios ermöglicht, einen Teil ihres Geldes für die Dreharbeiten im Land zurückzufordern.

Doch selbst das reichte nicht aus, um Universal davor zu bewahren, beim Dinosaurierfilm von 2022 einen kleinen Verlust zu erleiden. Es wird geschätzt, dass der Film mit einem Einspielergebnis von fast genau 1 Milliarde Dollar, und Universal etwa 500 Millionen davon, dem Studio allein durch den Ticketverkauf dennoch etwas Geld einbrachte. Jurassic World scheint für Universal aus Kinokassen-Sicht immer eine sichere Wahl zu sein (es sei denn, sie wollen den teuersten Film aller Zeiten), da gerade an einer Fortsetzung des Reboots des Franchise, Jurassic World: Rebirth, gearbeitet wird.