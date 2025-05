Jurassic World: Dominion ist der teuerste Film, der je gedreht wurde

Es kostet viel Geld, prähistorische Eidechsen nachzubauen, wie die letzten beiden Jurassic World Filme bezeugen können. Laut Zahlen (danke, Forbes) sollen Universal über 1,1 Milliarden Dollar für die Produktion der letzten beiden Filme ausgegeben haben, wobei insbesondere Jurassic World: Dominion Produktionskosten von fast 584 Millionen Dollar haben, was ihn zum teuersten Film aller Zeiten macht.

Der bisherige Rekordhalter war Star Wars: The Force Awakens, der etwas mehr als 534 Millionen US-Dollar kostete. Die bemerkenswerten Kosten von Jurassic World: Dominion sind auf eine Reihe von Faktoren zurückzuführen, darunter hohe Gehaltszahlungen an die Darsteller, umfangreiche visuelle Effekte und Dreharbeiten, die während der Pandemie stattfanden. Das bedeutete, dass die Darsteller während der Dreharbeiten fünf Monate lang in einem Luxushotel unter Quarantäne gestellt werden mussten.

Riesige Summen, die sich kaum in der Qualität des Films widerspiegelten, der für viele, auch unter uns hier bei Gamereactor, bestenfalls als mittelmäßige Leistung angesehen wurde. Das hinderte Dominion jedoch nicht daran, weltweit über 1 Milliarde US-Dollar einzuspielen, eine beachtliche Summe, um es gelinde auszudrücken.

Was halten Sie von Dominion ?