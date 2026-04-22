Jude Bellingham kauft eine Minderheitsbeteiligung an einer Cricketmannschaft in Birmingham, er fühlte, dass er der Stadt "etwas schulde"

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Jude Bellingham hat eine Minderheitsbeteiligung an einem Cricket-Team, den Birmingham Phoenix, erworben, das in The Hundred, einer professionellen Cricketliga im Vereinigten Königreich, spielt, die 2021 gegründet wurde. Bellingham hat laut BBC Sport 1,2 % des Franchises gekauft, das fast eine Million Pfund wert ist, und sagte, er habe das Gefühl, der Stadt etwas zu schulden.

Der englische Nationalspieler und Mittelfeldspieler von Real Madrid begann seine Karriere in der Saison 2019/20 bei Birmingham City, bevor er 2020 von Borussia Dortmund verpflichtet wurde. "Ich bin sehr dankbar für das, was die ganze Stadt Birmingham für mich getan hat. Ich liebe auch Cricket, also habe ich, als ich die Gelegenheit hatte, mitzumachen, nicht wirklich darüber nachgedacht. Deshalb bin ich sehr glücklich, dabei zu sein.

Ich habe das Gefühl, ich schulde der Stadt etwas. Im Moment ist es schwierig, so beschäftigt, wie ich mit Fußball bin, aber wenn es eine Möglichkeit gibt, wie ich helfen kann, dann möchte ich es tun, und das fühlt sich gut an."

Birmingham Phoenix gehört derzeit dem Warwickshire County Cricket Club, einem der führenden Cricketclubs Englands, mit 51 % Anteil, sowie einer amerikanischen Investmentgruppe, Knighthead Capital Management, die 49 % besitzt, die auch den Fußballverein Birmingham City besitzt. Bellingham hat von jeder Partei 0,6 % des Anteils übernommen, sodass Warwickshire nun 50,4 % am Phoenix besitzt.

"Ich hatte das Glück, dass ich als Kind die Möglichkeit hatte, Cricket und Fußball zu spielen, aber manche Kinder haben diese Chance nicht. Wenn ich mich für so etwas engagieren kann, um Kindern eine solche Chance aufzuzeigen, ist das umso besser", fügte Bellingham hinzu.

The Hundred Cricket League, so benannt, weil sie das 100-Bälle-Format verwendet, umfasst acht Franchises mit Männer- und Frauenteams und wird seit 2021 jedes Jahr zwischen Juli und August ausgetragen.