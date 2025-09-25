Juan Ayuso wechselt offiziell bis 2030 zu Lidl-Trek

HQ

Juan Ayuso, der 23-jährige spanusische Radfahrer, der zwei Etappen bei der Vuelta a España 2025 gewonnen hat, ist nach seiner berühmten Meinungsverschiedenheit mit dem UAE Team Emirates XRG offiziell zu Lidl-Trek gestoßen (sein Ausstieg wurde mitten im Rennen bekannt gegeben, und Ayuso nannte sie "Diktatur", da die Grand Tour noch läuft).

Ayuso hat für fünf Jahre bei dem amerikanischen Team mit Sitz in den USA unterschrieben. "Als begnadeter Zeitfahrer und Kletterer hat sich Ayuso bereits als einer der aufregendsten Etappenfahrer im Peloton erwiesen", sagt Lidl-Trek in einer Erklärung.

Ayuso belegte einen dritten Platz bei der Vuelta 2022, gewann eine Etappe beim Giro d'Italia 2025 und hat auch Siege in Itzulia, Baskenland und Tirreno-Adriatico errungen. Lidl-Trek General Manager Luca Guercilena sagt, er sei bereits einer der besten Bergfahrer und Zeitfahrer der Welt.

"Von außen sieht man, dass das Team eine starke Identität aufgebaut hat, mit viel Zusammenhalt und Ehrgeiz. Das langfristige Projekt, das sie auf die Beine stellen, ist etwas ganz Einzigartiges und Besonderes. Es fühlt sich an wie ein Ort, an dem ich den nächsten Schritt in meiner Entwicklung machen kann, umgeben von Fahrern und Mitarbeitern, die die gleichen Ziele verfolgen", sagte Ayuso.