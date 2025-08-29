Wer ist Torstein Træen, Norweger bei der La Vuelta a España mit 2,5 Minuten Vorsprung auf Vingegaard

HQ

Die 6. Etappe der Vuelta a España, die erste echte Bergherausforderung, hatte zwei Protagonisten. Einer davon war Jay Vine, der Australier des UAE Team Emirates XRG, der die Etappe gewann, sich vom Feld absetzte und einen beträchtlichen Abstand zu den anderen Fahrern aus der Ausreißergruppe hatte. Vine gelang es, seine dritte Vuelta-Etappe zu gewinnen, indem er La Comella in Andorra bestieg, seinen Lieblingsanstieg in diesem kleinen Land in den Pyrenäen, in dem der Australier lebt.

Vine kam 54 Sekunden vor Torstein Træen vom Team Bahrain ins Ziel, dem stattdessen die Ehre zuteil wurde, als Führender in der Gesamtwertung der Vuelta zum ersten Mal das Rote Trikot zu tragen. Er ist nach Thor Hushovd (3 Tage im Jahr 2006) und Odd Christian Eiking (7 Tage im Jahr 2021) der dritte Norweger, der die Vuelta anführt.

Auf der Etappe attackierten auch die drei Favoriten des Rennens, Joao Almeida von Emirates, Vingegaard von Visma und Ciccone von Lidl-Trek, gemeinsam, beendeten das Rennen aber aus beträchtlichem Abstand, über vier Minuten später, was bedeutet, dass Træe mit 2 Minuten 33 Sekunden Vorsprung auf Vingegaard, Almeida und Ciccone (5. bis 7.) führt.

Torstein Træen, 30 Jahre alt, hat noch keine Etappe bei einer Grand Tour gewonnen, da er vor dieser Vuelta nur an drei teilgenommen hat: Tour de France 2023, wo er 95 ins Ziel kam, Giro d'Italia 2024, wo er nicht ins Ziel kam, und Vuelta 2024, wo er 60 ins Ziel kam.

Zu seinen größten Ergebnissen gehören ein Etappensieg bei der Tour de Suisse im Jahr 2024, ein siebter Platz bei Vuelta a Burgos 2025 und der Sieger der Bergwertung bei der Tour of the Alps im Jahr 2022.