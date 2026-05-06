Jon Rahm schließt Frieden mit der DP World Tour (PGA Europe), da die Zukunft von LIV Golf ungewiss ist

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In einer Phase der Unsicherheit, da Saudi-Arabien nach der laufenden Saison offiziell die Finanzierung der LIV Golf League eingestellt hat, hat ihr größter Star, Jon Rahm, Frieden mit der DP World Tour (der PGA European Tour) geschlossen und sich bereit erklärt, die seit 2024 angesammelten Geldstrafen zu zahlen, die er sich geweigert hatte, nachdem er die European Tour verlassen und der Alternative beigetreten ist, dann aufregend und inzwischen bröckelndes LIV Golf.

Ein Sprecher der DP World Tour sagte, dass "die DP World Tour und Jon Rahm eine Vereinbarung über bedingte Freigaben für die Teilnahme an widersprüchlichen Turnieren auf LIV Golf für den Rest der Saison 2026 erzielt haben", während der Spanier sagte, "es gebe keine Pattsituation mehr" nach einer Vereinbarung mit Zugeständnissen auf beiden Seiten: "Ich habe etwas angeboten; sie haben einen Olivenzweig gereicht. Das wird kein Stress mehr sein."

Die Vereinbarung sieht vor, etwa 2 Millionen Pfund (2,3 Millionen Euro) an Geldstrafen zu zahlen und verlangt, dass Rahm für den Rest der Saison 2026 an vereinbarten DP World Tour-Turnieren (außerhalb der Majors) teilnehmen muss, aber Rahm ist "befreit" davon, die DP World Tour-Turniere zu verpassen, die mit LIV Golf-Turnieren zusammenfallen.

Laut BBC handelt es sich um eine ähnliche Vereinbarung, die die DP World Tour bereits mit acht weiteren LIV Golf-Spielern, darunter Tyrrell Hatton, getroffen hat, wonach sie ohne Sanktionen bei LIV Golf weiterspielen dürfen, unter der Bedingung, dass sie auch an mindestens sechs Turnieren der DP World Tour teilnehmen.

Die beste Nachricht für Rahm ist, dass ihn diese Vereinbarung von der Teilnahme an der nächsten Ausgabe des Ryder Cups im Jahr 2027 befreit, nachdem er bereits an vier Ausgaben des USA vs. Europe Golfpokals teilgenommen und drei gewonnen hat, darunter die letzten beiden in Rom und New York.