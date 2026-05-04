Jon Favreau verspricht "größere Kulissen, CGI-Charaktere und ein großes Leinwandgefühl" für The Mandalorian und Grogu

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The Mandalorian and Grogu wird der erste Star-Wars-Film sein, der seit sieben Jahren in den Kinos veröffentlicht wird, seit Episode IX: The Rise of Skywalker im Dezember 2019. Es ist sicherlich eine ungewöhnliche Entscheidung, dass der erste neue Film seit so langer Zeit eine Fortsetzung einer Disney+-Serie ist (die ebenfalls vor sieben Jahren begann), und Regisseur Jon Favreau sagt, das sei für die Fans.

"In der Serie mussten wir acht Episoden in einem Jahr drehen, hier hatten wir Jahre für zwei Stunden. Wir hatten die Zeit, CGI-Charaktere zu erschaffen, große Kulissen zu bauen und dem Ganzen das Gefühl für die große Leinwand zu geben, das Star Wars hatte", erklärte Favreau einem Publikum von Hunderten begeisterter Fans in Madrid, darunter viele, die von der spanischen Garnison der 501. Legion verkleidet waren. Er war Teil der Promotion-Tour des Films, und die Fans konnten die ersten 27 der 132-minütigen Filme sehen.

"Wir machen das nicht für Disney+, sondern für ein Publikum wie dieses", fuhr Favreau fort und erklärte, dass dies für viele Kinogänger der erste Star-Wars-Film sein wird, den sie im Kino sehen können, und dass Figuren mitspielen, die jeder kennt, auch wenn sie die Show noch nicht gesehen haben.

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Die Tatsache, dass Favreau größere physische Kulissen, prominentere CGI-Charaktere und ein "Big-Screen-Feeling" verspricht, sollte bedeuten, dass der Film besser aussieht als die ohnehin schon beeindruckende Disney+-Serie. Jüngere Fans werden sicherlich beeindruckt sein, aber reicht es aus, um eher Gelegenheitsfans zum Kino zu bewegen? Frühe Kassenprognosen deuten darauf hin, dass es kein allzu großer Erfolg wird, mit Zahlen, die näher an Solo: A Star Wars Story liegen, das 2018 ein Kassenflop war und nur 393 Millionen Dollar einspielte (aber fast doppelt so viel Budget hatte wie The Mandalorian und Grogu, geschätzt auf 165 Millionen Dollar).

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