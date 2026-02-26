Disney Berichten zufolge unsicher in The Mandalorian & Grogu, glaubt Star Wars: Starfighter und Avengers: Doomsday werden bessere Franchise-Hits sein

HQ

The Mandalorian & Grogu erscheint im Mai, und obwohl es der erste Star-Wars-Film ist, den wir seit über sechs Jahren im Kino gesehen haben, fühlt sich der Hype vielleicht nicht so an, als würde er einem die Finger kribbeln und den Magen mit Schmetterlingen füllen. Disney ist sich dessen nur zu bewusst und soll ziemlich unsicher sein, dass der Film das Gefühl des alten Star Wars wiederherstellen kann.

Laut Variety hat das Medienimperium viel mehr Hoffnung in zwei weiteren Franchise-Filmen, nämlich Avengers: Doomsday und Star Wars: Starfighter. Shawn Levys Star Wars-Film mit Ryan Gosling in der Hauptrolle wird offenbar intern sehr positiv aufgenommen, da er am besten geeignet ist, das Spaßgefühl der Reihe wiederherzustellen.

Auf der Marvel-Seite weiß Disney zwar, dass kein einzelner Film die Marvel-Glanzzeiten vollständig zurückbringen kann, aber die interne Resonanz auf den neuesten Avengers-Film ist positiv, und konkurrierende Studios glauben, dass es mit großem Abstand der größte Film des Jahres sein wird.

The Mandalorian & Grogu bleibt ein Kino-Rätsel, denn wir müssen abwarten, wie viele Fans der Serie und Baby-Yoda-Fans mit einem Ticket in der Hand auftauchen. Zumindest hängt nicht alles von Star Wars von diesem einen Film ab, denn sonst würde es ziemlich düster aussehen.