Joker: Folie à Deux kommt morgen in Max an

Die Unternehmen passen sich langsam an das aktuelle Modell des Kinostarts und einer schnellen Veröffentlichung auf digitalen Plattformen an, um die Kinokassen weiter ein wenig zu strecken. Dies ist besonders wichtig für diejenigen Filmveröffentlichungen, die es nicht geschafft haben, in den Kinos viel Geld zu verdienen und versuchen müssen, ihre Investoren mit einer Heimveröffentlichung zufrieden zu stellen. Jetzt ist einer der größten Flops des Jahres 2024 an der Reihe, Joker: Folie à Deux.

Todd Phillips' Joker-Fortsetzung konnte weder die Kritiker noch die Kinobesucher überzeugen, die ihn in der Musical-Fortsetzung sahen, was wahrscheinlich viele Leute dazu veranlasste, kein Ticket zu bezahlen. Aber jetzt habt ihr die Chance, es "kostenlos" zu Hause zu sehen, denn Joker: Folie à Deux kommt morgen, am 13. Dezember, bei Max an.

Vielleicht ist es ein guter Zeitpunkt, sich hinzusetzen und ihn anzusehen, um zu sehen, ob wir unsere Meinung über den Film revidieren müssen oder nicht, oder um eine Meinung für diejenigen von uns zu bilden, die ihn noch nicht gesehen haben.

Wirst du morgen Joker: Folie à Deux Max eine Chance geben?