"Geteilter Wahnsinn" ist die direkte Übersetzung für den erweiterten Titel von Joker: Folie à Deux. Die Idee war, den verzerrten psychotischen und mittlerweile inhaftierten Mörder Arthur "Joker" Fleck mit dem ebenso mörderischen Batman-Antagonisten und Gotham City -Ikone Harley Quinn in einer turbulenten und wilden Fortsetzung zu vereinen. Das einzige Problem ist, dass Todd Philips von The Hangover anscheinend selbst mit einer Art grandioser Täuschung in diese Produktion gegangen ist, high von seinem eigenen Erfolg, und vergessen hat, überhaupt ein anständiges Drehbuch zu schreiben.

Joker war brillant. Lassen Sie uns das gleich klären und feststellen. Sicher, Philips hatte einen Blick auf Martin Scorseses Klassiker Taxi Driver und King of Comedy geworfen und überraschend wenig originelle Ideen angeboten, aber Joker war der glänzende Beweis dafür, dass es nicht immer notwendig ist, rein originell zu sein. Was wir bekamen, war ein packend düsteres, faszinierendes Porträt des Mannes, der Batmans Erzrivale und Gothams schlimmster Bösewicht werden sollte, eine stilistische Charakterstudie, die mit Blut und weißem Make-up gemalt wurde, ein Film, der von Atmosphäre und Charakter durchtränkt war, nicht zuletzt dank einer atemberaubenden Joaquin Phoenix in der Hauptrolle.

In Joker: Folie à Deux ist alles schlimmer. Der Film knüpft an Arthurs Zeit in Arkham Asylum an, wo er nun für seine Verbrechen im vorherigen Film im Gefängnis sitzt. Hier verbringt Philips die gesamte erste Hälfte seiner mit Spannung erwarteten Fortsetzung und ich verstehe die Idee dahinter. Das Konzept dreht sich darum, eine enge, schmutzige, dunkle Atmosphäre über Wahnsinn aufzubauen und darüber, wie Isolation und Ausgrenzung harte, aber emotional zerbrechliche Männer hervorbringen. Das Problem ist, dass die Philips-Version von Shawshank Redemption nicht funktioniert. Das Drehbuch hinkt dahin, die Charakterstudie fühlt sich an wie eine lange Wiederholung und die musikalischen Nummern sind oft lächerlich.

Die zweite Hälfte des Films ist ein klaustrophobisches Gerichtsdrama, in dem ein eigensinniger Fleck vor den Geschworenen stehtGotham City, und zu keinem Zeitpunkt, weder im ersten noch im zweiten Teil, fühlt es sich so an, als wäre dies ein ernsthafter Versuch, wirklich zu versuchen, an die Größe des vorherigen Films anzuknüpfen. Vielmehr fühlt es sich an wie eine sehr hastig zusammengewürfelte Idee für ein Theaterstück, das vielleicht eher als Schnittmontage in einem Film fungieren könnte, in dem Arthur seinen Platz als Gothams Clown Prince of Crime einnimmt, als irgendetwas anderes. Wenige dramaturgische Ideen hat man hier überkochen lassen, wenige Elemente eingearbeitet, die zum Nachdenken anregen oder zum Nachdenken anregen, und auch Joker fehlt die typische Joker Gravitas. Harley fühlt sich auch nicht wie die Harley an, die wir kennen und lieben, und Harvey Dent ist als Figur so unterrepräsentiert und unfertig, dass es schwer ist, die Absichten von Philips überhaupt zu verstehen.

Warum einen Film über Harley, Joker und Two-Face in Gotham machen, der im Laufe des Films immer weniger mit der Welt zu tun hat, aus der sie stammen? Die einzige natürliche Entwicklung für diese Fortsetzung wäre es, einen klugen und manipulativen Arthur gegen Batman aufzustellen und Harley Quinn als dummen Kumpel einzubauen. Wer will wirklich noch einen Film über die Joker sehen, in dem Batman nicht vertreten ist? Wen interessiert es, was im Gerichtssaal passiert, wenn wir alle wissen, dass er in all den Jahren, in denen er in anderen Medien und Universen gegen Batman gekämpft hat, unzählige Male aus dem Arkham Asylum geschlüpft ist?

Ich kann auf jeden Fall nachvollziehen, dass der Regisseur versucht, die Comic-Klischee-Charaktere menschlicher zu machen und die Welt realer wirken zu lassen, aber es gibt hier einen offensichtlichen und schmerzhaft langweiligen Mangel an Gegensätzen. Nuancen sind erwünscht und es muss nicht alles schwarz-weiß sein, und so wie Harley und Joker missverstanden werden können, geprägt von Entfremdung und Einsamkeit, kann Batman auch ein Produkt der problematischen Erziehung sein, die wir alle kennen. Das allein macht Batman zur besten Comicfigur der Welt, und nichts davon ist in diesem Film vertreten. Kein bisschen. Die Dichotomie zwischen Gut und Böse ist völlig abwesend, und ohne zumindest eine gewisse Bedrohung durch die Anwesenheit von Batman fühlt sich Philips zaghafter Versuch, noch einmal tief in Arthurs Psyche einzutauchen, fast sinnlos an.

Abgesehen von all diesen Problemen denke ich, dass der musikalische Teil des Films es nicht einmal wert ist, die Zeit des Tages darüber zu sprechen. Phoenix kann nicht singen und klingt die meiste Zeit wie zwei Katzen, die sich streiten, und seine Versuche, einen Ton im Stil von Dean Martin zu erzeugen, fühlen sich einfach fehl am Platz und lächerlich an. Lady Gaga versucht tapfer, fast jede musikalische Nummer zu übernehmen und tut dies so großartig und pompös wie möglich, aber nicht eine Sekunde lang funktioniert das Lied, das Philips hier geschrieben hat. Es fällt wirklich flach und fühlt sich letztendlich wie ein teures, aufgeblähtes, riskantes Experiment an, das an allen Fronten gescheitert ist.