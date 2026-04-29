John Wick Spin-off, Caine, ist jetzt in Produktion

Als John Wick: Chapter 4 vor einigen Jahren erschien, stellte der intensive Actionfilm die Figur Caine ein, eines blinden Auftragskillers, der Johns Bemühungen unterstützte und erschwerte. Caine wurde zu einem so beliebten Fan-Charakter, dass sich die Nachricht von einem Spin-off-Film, der ihm gewidmet ist, verbreitete – etwas, für das Donnie Yen zurückkehren und weiterhin seine typische Art von Gewalt ausüben würde.

Dieser Film befindet sich derzeit in Produktion. Er ist einfach als Caine bekannt und wir wissen eigentlich nicht viel mehr über den Film als das. Wird es die Ereignisse nach John Wick: Chapter 4 erforschen oder die Geschichte weiterentwickeln, die bereits vorhanden war, wie es Ballerina getan hat? Wird Keanu Reeves in irgendeiner Form als Wick auftreten? Mit wem wird Caine antreten, wenn dies eine Fortsetzungsgeschichte ist? Das sind alles Fragen, die schließlich beantwortet werden, wenn der Film in den Kinos startet, wahrscheinlich irgendwann Ende 2027 oder Anfang 2028, wenn man den aktuellen Produktionszeitplan betrachtet.

Mit Ballerina und jetzt Caine, möchtest du mehr John-Wick-Spin-offs sehen, oder möchtest du ein weiteres Hauptkapitel mit Reeves an der Spitze?