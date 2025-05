Rina Sawayama wird ihre Rolle als Akira im Spin-off John Wick Caine unter der Regie von Donnie Yen wieder aufnehmen

Das Docht-Vers dehnt sich weiter aus. In wenigen Wochen kommt Ballerina in die Kinos, das erste John Wick-Spin-off mit Ana de Armas in der Hauptrolle. Und kürzlich, während der letzten Cinemacon in Las Vegas im März, hatten wir die Enthüllung von Caine, einem weiteren Film, der von Chad Stahelskis Universum der Attentäter abgeleitet ist und von Donnie Yen inszeniert und gespielt wird, der Caine in John Wick: Chapter 4 spielte. Jetzt kennen wir dank Variety ein neues Detail über die Besetzung, das uns eine Vorstellung von der Handlung des Films geben kann.

Rina Sawayama wird zurückkehren, um Akira Shimazu zu spielen, eine Hausmeisterin im Osaka Continental, das von ihrem Vater Koji Shimazu (Hiroyuki Sanada) geleitet wird. In John Wick: Chapter 4 schwor Akira Rache an dem Mörder seines Vaters Caine (Donnie Yen), daher ist es sehr wahrscheinlich, dass dieser neue Film seine Geschichte fortsetzen wird.

"Caine " wird von Yen inszeniert und von den Franchise-Produzenten Basil Iwanyk und Erica Lee ("John Wick" 1-4, "Ballerina" und "Monkey Man") über ihr Label Thunder Road und Chad Stahelski ("John Wick: Chapter 3-Parabellum", "Day Shift", "John Wick: Chapter 4") produziert. mit 87Eleven Entertainment. Yen wird auch als ausführender Produzent des Projekts fungieren.

Und wenn Sie sich vor dem fünften Hauptteil für mehr frenetische Action aus dem John Wick-Universum aufwärmen möchten, denken Sie daran, dass "Ballerina" am 6. Juni 2025 in die Kinos kommt.