Joe Biden schließt Strahlentherapie bei Prostatakrebs ab

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass Joe Biden eine Strahlentherapie gegen Prostatakrebs abgeschlossen hat, wie sein Sprecher mitteilte. Der ehemalige Präsident wurde in der Onkologieklinik der University of Pennsylvania behandelt, nachdem er Anfang des Jahres seine Diagnose bekannt gegeben hatte. Seine Tochter Ashley teilte ein Video, in dem er die traditionelle Glocke läutet, die das Ende einer Behandlungsphase markiert, und ihn als "so verdammt mutig" bezeichnet. Biden wurde kürzlich auch wegen Hautkrebs operiert, und trotz anhaltender gesundheitlicher Probleme wird er voraussichtlich an einer bevorstehenden Preisverleihung in Boston teilnehmen. Was halten Sie davon? Wer mehr Details erfahren möchte, kann dies natürlich im Beitrag unten oder unter folgendem Link tun. Go!