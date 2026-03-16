Joan Laporta wurde bis 2031 mit zwei Dritteln der Stimmen erneut zum Präsidenten des FC Barcelona gewählt

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Joan Laporta wurde bei den am Sonntag abgehaltenen Wahlen erneut zum Präsidenten des FC Barcelona gewählt, mit 68,18 % der Stimmen, mehr als doppelt so viel wie sein einziger Rivale, Víctor Font. Er wird bis 2031 Präsident des Vereins sein, unterstützt von vielen wichtigen Spielern wie Lamine Yamal oder Aitana Bonmatí, dem Herrentrainer Hansi Filck sowie den katalanischen Politikern Jordi Pujol und Ernest Urtasun.

Der Wahlprozess nahm eine Wendung, als der ehemalige Barça-Trainer Xavi Hernández sich auf Fonts Seite stellte und enthüllte, dass Laporta die Verpflichtung von Leo Messi 2023 stoppte, weil er befürchtete, der argentinische Spieler hätte mehr Einfluss als er. Einige andere Quellen, darunter LaLiga-Präsident Javier Tebas, wiesen diese Behauptungen zurück, und Laportas Ruf wurde nicht ernsthaft beeinträchtigt.

Nur 48.480 Mitglieder, 42,34 % der Volkszählung, nahmen an den Wahlen teil. Dennoch hatte Laporta einen deutlichen Vorsprung auf die Gegner, und ein Bild von Laporta, der den Sieg zusammen mit Spielern wie Raphinha, Gerard Martín, Casadó, Olmo, Bernal, Fermín und Pedri feierte, zeigte, dass gute sportliche Ergebnisse der beste und wichtigste Grund für jeden Barça-Präsidenten sind, das Vertrauen der Mitglieder zu gewinnen und an der Macht zu bleiben.