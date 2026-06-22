Jeremy Clarkson teilt ein Update zu seinem Gesundheitszustand: "Ich bin nicht nur nicht tot, ich bin völlig in Ordnung"

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Vor ein paar Tagen war die Welt etwas schockiert zu hören, dass Clarkson's Farm, Top Gear und The Grand Tour-Moderator Jeremy Clarkson mit einem aggressiven Prostatakrebs-Stamm diagnostiziert worden war. Die neueste Staffel der Dokumentar-Comedy-Serie endete sogar damit, dass Clarkson in einem Krankenhausbett lag und andeutete, dass er vielleicht erst in weiteren Folgen zurückkehrt, da eine kürzliche Operation schiefgelaufen ist. Seit dieser Entwicklung hat Clarkson jedoch offenbart, dass er sich erholt und der Prostatakrebs in Remission ist.

In einem Video auf Instagram erklärte Clarkson Folgendes.

"Die aufmerksameren unter euch werden bemerkt haben, dass ich nicht tot bin. Und ich bin nicht nur nicht tot, mir geht es vollkommen gut. Meine Augenbrauen sehen besonders glänzend aus. Der Grund, warum es mir gut geht, ist, dass die Ärzte den Prostatakrebs früh entdeckt haben. Und sie haben es früh erkannt, weil ich getestet wurde.

"Ich weiß, viele von euch werden sagen: 'Ich will nicht getestet werden, weil das bedeutet, dass jemand seinen Finger in mich stecken muss'. Aber heutzutage ist es nur noch ein Bluttest. Wenn du zu deinem Arzt gehst und er sagt: 'Nun, ich werde dich nicht testen, weil du keine Symptome hast und nicht zu einer Hochrisikogruppe gehörst'. Lüg einfach. Lüg einfach, sag, du hast Symptome. Angenommen, du musst nachts 32 Mal aufstehen, um zu pinkeln, und da ist etwas... Dribbeln. Schauen Sie, 10.000 bis 12.000 Menschen, Männer, ehrlich gesagt, Männer, sterben jedes Jahr im Vereinigten Königreich an Prostatakrebs. Sei nicht einer von ihnen, lass dich testen."

Dies steht im Einklang mit der Nachricht, dass eine sechste Staffel der Serie genehmigt wurde und sich derzeit in Produktion befindet.