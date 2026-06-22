Clarkson's Farm wird für eine sechste Staffel zurückkehren

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Obwohl es in den letzten Tagen einige Zweifel gab, wenn man bedenkt, wie die fünfte Staffel von Clarkson's Farm schließlich zu Ende ging, wurden diese Bedenken offiziell beiseitegeschoben, da bestätigt wurde, dass eine sechste Staffel der Dokumentar-Comedy-Show in Produktion ist.

Es war immer wahrscheinlich, dass dies der Fall sein würde, da typischerweise die Ereignisse einer Staffel von Clarkson's Farm die Ereignisse des Vorjahres dokumentieren, und natürlich ist Jeremy Clarkson trotz der gesundheitlichen Angst noch am Leben und wohlauf, was bedeutet, dass es eher eine Frage des Wanns war und nicht, ob eine weitere Folge bestätigt werden würde.

Abgesehen davon, dass noch mehr Episoden in der Pipeline sind, gibt es keine weiteren Informationen zu teilen. Aber die Serie erscheint immer meist im Sommer, etwa im Juni, sodass eine Premiere für Staffel 6 im Juni 2027 allzu wahrscheinlich erscheint.

Falls ihr es noch nicht gesehen habt, lest unbedingt unsere Rezension zu Clarkson's Farm: Staffel 5 hier.