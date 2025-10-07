Jeph Loeb über die frühe Erweiterung von Marvel Television: "Die Filmleute sahen uns an, als wären wir Kaugummi an ihren Schuhen"

HQ

Wenn man bedenkt, wie groß die Menge an Marvel Produktionen ist, die jedes Jahr erscheinen, sei es in den Kinos oder auf Disney+, kann es leicht passieren, dass das alles ein bisschen überwältigend ist und als ob den Fans zu viel geboten wird. Marvel Müdigkeit ist ein echtes Problem, aber es ist vielleicht ein Problem, das wir zu sehr für selbstverständlich halten, denn selbst vor einem Jahrzehnt, als die Filme populär waren, war die Fernsehseite des Geschäfts weit weniger vertraut.

Abgesehen von Agents of Shield und ein paar kleineren Spin-offs wurden Marvel TV-Projekte im Wesentlichen von Netflix geleitet, die sich der verschiedenen Defenders annahmen und begannen, Shows in einer düstereren und dunkleren Version von New York zu produzieren als der, die im Kinouniversum gemalt wurde. Doch wie kam es dazu? Wir hatten kürzlich die Gelegenheit, uns mit dem legendären Autor und ehemaligen Marvel Television -Chef Jeph Loeb bei San Diego Comic Con Malaga zu treffen, wo er erklärte, was hinter den Kulissen passiert ist.

"Ich erinnere mich, dass ich sagte, dass die Filme sehr rot, weiß und blau aussehen. Und das meine ich nicht in irgendeinem patriotischen oder amerikanischen Sinne. Ich sagte, worüber ich wirklich spreche, ist, dass Iron Man rot ist. Captain America ist blau. Und wenn man sich anschaut, wie New York aussieht, dann ist es ein sehr glänzendes weißes Licht. Der Avengers Tower war dieses weiße Licht und die Straßen waren sauber und jeder lief herum, als wäre es der sicherste Ort auf der Welt, wenn man in New York lebt", begann Loeb.

"Und ich wollte eine Geschichte machen, die in Hell's Kitchen spielt. Und ich sagte allen: Schaut euch die Filme an, die in den frühen 1970er Jahren von Martin Scorsese gedreht wurden, ob es nun Taxi Driver oder Billy Friedkin war, der die French Connection gemacht hat. Ich sagte, sie wurden in einem Teil von New York gedreht, in den man nicht gehen wollte. Und ich sagte, wenn man sich das Farbschema unserer Shows ansieht, möchte ich, dass das Blau so verblasst ist, dass es irgendwie wie Stahl aussieht, und dass das Gelb eher wie das Bernstein auf einem Taxi ist, wenn nachts die Lichtscheinwerfer kommen, und dass Dampf von der Straße kommt, weil wir in Hell's Kitchen sind. Die Hölle ist also unter uns. Und das gab einen Ton an und sagte im Grunde: "Schaut her, das bedeutet nicht, dass wir keine Witze machen werden. Das bedeutet nicht, dass wir nicht dieses besondere Marvel-Gefühl haben werden. Aber wir werden ein bisschen gewalttätiger sein und wir werden ein bisschen mehr wie die Comics sein."

Loeb sprach dann darüber, wie Netflix ins Spiel kam und dazu beitrug, den Traum von einer verwurzelteren und düsterMarvel eren Welt zu verwirklichen.

"Und ich bin den Leuten bei Netflix sehr dankbar. Und ich bin dem oberen Management von Marvel wirklich sehr dankbar, das gesagt hat, mach weiter. Denn die Filmleute sahen uns an, als wären wir Kaugummi an ihren Schuhen", erklärte Loeb.

"Und so sagte mein Chef von der Fernsehabteilung zu mir: 'Sag einfach immer wieder allen, dass alles miteinander verbunden ist'. Das habe ich also getan. Es ist alles miteinander verbunden. Diese Geschichten sind alle da. Ist es ironisch, dass sie fünf Jahre, nachdem ich gegangen bin, so tun, als wären sie Indiana Jones und sie haben diese Geschichten gefunden, an die niemand gedacht hat? Als ich dort war, als sie zu uns sagten: 'Wir werden diese Geschichten nie machen'. Und jetzt machen sie die Geschichten. Denn am Ende des Tages geht es nicht um die Geschichten. Es geht um das Schreiben. Es geht um die Schauspieler. Es geht darum, jemanden zu haben, der an das glaubt, was wir tun."

Zum Abschluss hob Loeb auch einige der Personen hervor, die den NetflixMarvel -Projekten zu den Höhen verholfen haben, die sie erreicht haben, darunter Stars wie Charlie Cox, Vincent D'Onofrio, Krysten Ritter, Mike Colter und Jon Bernthal, von denen jeder entweder in den letzten TV-Serien im MCU debütiert hat oder Gerüchten zufolge dies in der kommenden zweiten Staffel von Daredevil: Born Again tun wird. Loeb fasst zusammen: "Sie sind immer noch Freunde. Und sie liegen mir immer noch enorm am Herzen."