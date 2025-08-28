Jennifer Lawrence erhält den Donostia-Preis des Filmfestivals von San Sebastian

HQ

Gerade wurde bekannt gegeben, dass Jennifer Lawrence mit der höchsten Auszeichnung des San Sebastian Film Festival 2025 gefeiert wird, die in einer Gala und einer Sondervorführung ihres neuesten Films (Die, My love) gipfelt, einem Cannes-Favoriten mit ihr und Robert Pattinson.

Lawrence, die für eine Reihe von gefeierten Auftritten und ihren wachsenden Einfluss als Produzentin bekannt ist, hinterlässt sowohl vor als auch hinter der Kamera weiterhin ihre Spuren. Ihr Film reiht sich in eine Reihe von Einreichungen ein, darunter Werke von renommierten Regisseuren und aufstrebenden Talenten.

Edward Bergers Ballad of a Small Player mit Colin Farrell in der Hauptrolle gehört zu den neuesten Neuzugängen. Wenn Sie mehr Details wissen möchten, können Sie sich natürlich den vollständigen Leitfaden zur 73. Ausgabe des Filmfestivals von San Sebastian über den folgenden Link ansehen.