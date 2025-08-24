San Sebastián Film Festival 2025: Vollständiger Leitfaden zur 73. Ausgabe

HQ

Das San Sebastián International Film Festival (Festival Internacional de Cine de San Sebastián, oder Zinemaldia auf Baskisch) kehrt 2025 mit seiner 73. Ausgabe zurück und festigt damit seine Position als Spaniens prestigeträchtigstes Filmereignis und eines der wichtigsten kulturellen Treffen Europas. Vom 19. bis 27. September verwandelt sich die Stadt Donostia in ein globales Schaufenster des Kinos, das Filmemacher, Schauspieler, Kritiker und Cineasten an die baskische Küste lockt.

Termine und Veranstaltungsorte

Wann: 19. - 27. September 2025.

Wo: San Sebastián (Donostia), Gipuzkoa, Spanien.

Der Kursaal Congress Centre and Auditorium dient als zentraler Dreh- und Angelpunkt, dessen ikonischer roter Teppich jeden Abend für Premieren ausgerollt wird. Weitere Vorführungen finden in der ganzen Stadt statt, unter anderem an folgenden Orten:

Victoria Eugenia Theater.



Cines Príncipe.



Tabakalera Internationales Zentrum für zeitgenössische Kultur.



Velódromo Anoeta, ein einzigartiger Raum mit Riesenleinwänden, in dem beliebte Vorführungen stattfinden.



Das Hotel María Cristina ist nach wie vor das gesellschaftliche Epizentrum des Festivals, beherbergt internationale Stars und ist Schauplatz der meisten Presseinterviews.



Kursaal, Kongresszentrum und Auditorium // Shutterstock

Festivalplakat: Eine Hommage an Marisa Paredes

Das offizielle Poster der Ausgabe 2025 ist eine Hommage an Marisa Paredes, die gefeierte spanische Schauspielerin, die im Dezember 2024 verstorben ist. Paredes, seit ihrem ersten Auftritt im Jahr 1977 häufiger Gast und langjährige Freundin des Festivals, ist als symbolisches Gesicht der diesjährigen Ausgabe verewigt.

Plakat des Festivals: Marisa Paredes // San Sebastián Film Festival 2025

Die wichtigsten Auszeichnungen

Das Filmfestival von San Sebastián vergibt eine breite Palette von Preisen, von denen die wichtigsten sind:





Golden Shell (Concha de Oro): Bester Film.



Silver Shells (Conchas de Plata): Beste Regie, bester Schauspieler, beste Schauspielerin.



Preis der Jury: Bestes Drehbuch und beste Kamera.



Publikumspreis: Bester europäischer Film, der von den Festivalbesuchern gewählt wurde.



Jugendpreis: Gewählt von jungen Juroren.



Donostia Award: Anerkennung für das Lebenswerk.



Donostia-Preis 2025

Der diesjährige Donostia Award geht an Esther García, eine der einflussreichsten Produzentinnen Spaniens, die vor allem für ihre jahrzehntelange Zusammenarbeit mit Pedro Almodóvar bei El Deseo bekannt ist.

Donostia-Preis: Esther García // San Sebastian Film Festival 2025

Offizielle Auswahl 2025: Filme im Wettbewerb

Das Herzstück des Festivals ist die Official Selection, in der internationale Autorenfilmer und spanische Filmemacher um die Goldene Muschel wetteifern. Hier sind die wichtigsten Titel, die im Wettbewerb stehen:



Deux-Klaviere: Arnaud Desplechin.



Las Corrientes: Milagros Mumenthaler.



Sai: Hirase Kentaro, Seki Yutaro.



Couture: Alice Winocour.



Franz: Agnieszka Holland.



Maspalomas: Jose Mari Goenaga, Aitor Arregi.



Los Tigres: Alberto Rodríguez.



Historias del buen valle: José Luis Guerín.



Los Domingos: Alauda Ruiz de Azúa.



Die Ballade eines kleinen Spielers: Edward Berger.



Somos Belén: Dolores Fonzi.



Der Zaun: Claire Denis.



Nürnberg: James Vanderbilt.



Undankbare Wesen: Olmo Omerzu.



Jianyu Laide Mama: Xiaoyu Qin.



Six jours ce printemps-là: Joachim Lafosse.



Spanisches Kino auf dem Festival

Spanische Produktionen spielen wieder eine zentrale Rolle. Neben den Wettbewerbsfilmen laufen mehrere mit Spannung erwartete Arbeiten in verschiedenen Sektionen:



Karmele: Asier Altuna.



Flores para Antonio: Alba Flores.



Un fantasma en la batalla: Agustín Díaz Yanes.



Serienpremieren: Anatomía de un instante (Alberto Rodríguez), La suerte (Paco Plaza) und Zeru Ahoak (Koldo Almandoz).



Weitere Abschnitte sind



Hergestellt in Spanien: Las delicias del jardín (Fernando Colomo).



Velódromo: Rondallas (Daniel Sánchez Arévalo).



Neue Regisseure: Aro Berria (Irati Gorostidi Agirretxe) und La lucha (José Alayón).



Horizontes Latinos 2025

Diese Sektion, die dem lateinamerikanischen Kino gewidmet ist, ist immer eine der lebendigsten. Zu den wichtigsten Titeln in diesem Jahr gehören:



La misteriosa mirada del flamenco: Diego Céspedes.



El mensaje: Iván-Fonds.



Farbe: Nicolás Pereda.



Ein loses Ende: Daniel Hendler.



Limpia: Dominga Sotomayor.



Hiedra: Ana Cristina Barragán.



Bürgermeisterin von Hijo: Cecilia Kang.



Cuerpo Celeste: Nayra Ilic.



Olmo: Fernando Eimbcke.



Un poeta: Simón Mesa Soto.



Nuestra Tierra: Lucrecia Martel.



Weitere wichtige Abschnitte



Perlak: Präsentiert preisgekrönte Filme anderer Festivals. Highlight: Ciudad sin sueño von Guillermo Galoe.



Zabaltegi-Tabakalera: Die offenste Sektion des Festivals, in der Fiktion, Dokumentar- und Experimentalarbeit gemischt werden. Highlights: Schwesterherz (Sarah Miro Fischer), A Scary Movie (Regie Sergio Oksman), El último arrebato (Marta Medina & Enrique López Lavigne).



Special Screenings: Die Schauspielerin Juliette Binoche gibt ihr Regiedebüt mit In-I In Motion, einem Dokumentarfilm, der sich auf Tanz konzentriert.



Sonderpreise 2025



Horizons Award: Auszeichnung für den besten Film von Horizontes Latinos.



Sebastiane Award: Verliehen an den besten lateinamerikanischen Film mit LGBTQ+-Themen.



In der engeren Auswahl: La misteriosa mirada del flamenco (Diego Céspedes), Ato Noturno (Filipe Matzembacher & Marcio Reolon), Llueve sobre Babel (Gala del Sol), Un mundo para mí (Alejandro Zuno), Los inocentes (Germán Tejada).



New Directors Award: Für Debüt oder zweiten Spielfilm. Zu den Höhepunkten gehören: Ni De Yan Jing Bi Tai Yang Ming Liang (Zhongchen Zhang), Faule Äpfel (Jonatan Etzler).



Zabaltegi-Tabakalera-Preis: Bester Film im Bereich Experimentell/Independent.



Abschluss und Auszeichnungen

Bei der Abschlussgala am 27. September 2025 werden die Gewinner der Goldenen Muschel und weiterer Hauptpreise bekannt gegeben. Diese Ergebnisse dienen oft als Sprungbrett für die Preisverleihungssaison, in der frühere Gewinner später internationale Anerkennung erhalten, also bleiben Sie dran für weitere Updates darüber, wer die höchsten Auszeichnungen mit nach Hause nehmen wird.