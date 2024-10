Jemand beobachtet Sie eindeutig zu jeder Zeit in Little Nightmares 3

HQ

Nächstes Jahr wird Little Nightmares 3 Premiere haben, wobei die schwedischen Tarsier Studios die Entwicklung an das britische Unternehmen Supermassive Games übergeben. In diesem Abenteuer folgen wir Low und Alone (ja, Koop), die beide an einem Ort namens Spiral gefangen sind - und natürlich diesem Albtraum entkommen müssen.

Aber das ist leichter gesagt als getan, denn sie werden ständig beobachtet. Und das ist das Thema eines neuen Trailers, der gerade veröffentlicht wurde und den Sie sich unten ansehen können.

Little Nightmares 3 wird 2025 für PC, PlayStation, Switch und Xbox veröffentlicht.