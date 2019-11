Jeff Kaplan: Overwatch 2 ist kein "DLC oder eine Erweiterung"

Die Ankündigung von Overwatch 2 hätte deutlicher ausformuliert werden können, doch Game Director Jeff Kaplan stellte seitdem in verschiedenen Interviews heraus, was Blizzard mit dem Projekt konkret vorhat und wie es am Ende aussehen soll. Verschiedene Medienvertreter haben in den letzten Wochen Gelegenheit gehabt, den Entwickler und sein Team zu fragen, warum genau Blizzard einen zweiten Teil macht, wenn doch eh die gleichen Inhalte geboten werden und alle Spieler auf den gleichen Server spielen sollen.

Im Gespräch mit der Washington Post versichert Kaplan, dass das alles nicht so kompliziert sei, wie einige vielleicht denken. Er erklärt, dass die neu angekündigten PvE-Inhalte etwas seien, das die Spielerbasis unbedingt wollte. Weil dieses Projekt aber zu umfangreich wurde (und einige Änderungen erforderte, die sich im alten Shooter wohl nicht so leicht umsetzen lassen), haben sie sich dazu entschieden, stattdessen lieber ein eigenständiges Spiel zu veröffentlichen: "Das ist nicht nur ein DLC oder eine Erweiterung. Ich spiele viele Spiele und ich kann an kein einziges DLC oder Erweiterung dieser Größenordnung denken."

"Es gibt so viele Menschen, die sich tief mit unseren Charakteren verbunden fühlen, weil wir diese Helden in den Vordergrund gestellt haben. Sie würden sich gerne mit den Charakteren auf eine Art und Weise beschäftigen, die für sie ein bisschen weniger Druck bedeutet. Wir hatten das Gefühl [...], dass, wenn wir unseren Fans nur eine einzige, gewaltige Funktion bieten könnten, dann wäre die kooperative Seite des Spiels [...]."

