Jeff Kaplan erklärt, warum er nach 19 Jahren gegangen ist Blizzard, die Forderungen der Chefs völlig unvernünftig waren

Als Jeff Kaplan, der Schöpfer von Overwatch, unter anderem vor einigen Jahren plötzlich beschloss, Blizzard zu verlassen, sorgte das für ziemliches Aufsehen in der Branche. Er spricht nun in einem neuen Interview mit Lex Fridman ausführlicher darüber, in dem er offenbart, was eigentlich hinter seiner Entscheidung steckte, die seiner Meinung nach vor allem auf die starke Veränderung der internen Kultur bei Blizzard und das fast wahnsinnige Streben nach "mehr Geld" zurückzuführen war.

Kaplan arbeitete fast zwei Jahrzehnte bei Blizzard und war eine treibende Kraft hinter Erfolgen wie World of Warcraft und vor allem Overwatch, wo er viele Jahre als öffentliches Gesicht des Spiels fungierte.

In einem Interview sagt Kaplan, dass ein besonders aufsehenerregendes Ereignis ein Wendepunkt wurde. Während eines Treffens mit einem Blizzard-Manager wurde ihm mitgeteilt, dass wenn Overwatch bestimmte finanzielle Ziele nicht erreicht, bis zu tausend Mitarbeiter ihren Job verlieren würden und dass alles seine Schuld wäre.

"Was mich und meine Blizzard-Karriere letztlich gebrochen hat, war, dass ich ins CFO-Büro gerufen wurde und er mich hinsetzt und sagt—er gibt mir ein Datum, das damals 2020 war und auf 2021 verschoben werden sollte, aber damals war es 2020—und er sagte: 'Overwatch muss [zensiert] 2020 machen, und dann braucht es jedes Jahr danach einen wiederkehrenden Umsatz von [gezensiert]' und dann sagt er zu mir: 'Wenn das nicht [gezensiert] geht, entlassen wir 1.000 Leute, und das liegt an dir.' Und das war der größte "F**k-you"-Moment, den ich je in meiner Karriere hatte, es fühlte sich surreal an, in diesem Zustand zu sein."

Nach seinem Ausstieg bei Blizzard hat Kaplan ein sehr unauffälliges Profil gehalten und arbeitet derzeit an einem neuen Projekt mit Wildwest-Thema.