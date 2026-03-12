Großartige Videospiel-Entwickler haben immer neue Ideen, die sie zum Leben erwecken wollen. Leider können sie ihre Vision nicht immer verwirklichen, und andere Faktoren wie die Interessen des Unternehmens, das ihre Gehälter zahlt, oder kreative Differenzen zwischen Teammitgliedern bedeuten, dass wir als Spieler nur einen kleinen Teil aller Ideen der Entwickler zu sehen bekommen.

Heute haben wir jedoch Glück, denn das neue Spiel von Jeff Kaplan, dem Mitbegründer von Overwatch, hat einen Trailer auf dem offiziellen Account des Studios Kitsugiyama veröffentlicht. Der Name dieses Spiels lautet the legend of california und es handelt sich um einen Ego-Shooter, der während der Goldrausch-Ära spielt, wie man sich vorstellen kann, in Kalifornien, der sowohl solo als auch kooperativ mit Freunden gespielt werden kann.

Der Trailer des Spiels, den du unten ansehen kannst, hebt die wunderschöne Landschaft hervor, mit Grafiken, die an Red Dead Redemption erinnern, und actiongeladenen Momenten, wobei auch Erkundung und Sammeln zentrale Elemente des Spiels sind.

HQ

Wenn du mehr über das Spiel erfahren möchtest, kannst du es hier auf deine Steam-Wunschliste setzen, wo du auch die Spielbeschreibung sehen kannst: "Erkunde, sammle, herstelle, baue, jage und kämpfe dich durch eine weite, ungezähmte Grenze. Egal, ob ihr allein reist oder mit Freunden zusammenarbeitet, eure Mission auf dieser mythischen Insel ist nicht nur zu überleben, sondern zu gedeihen."

Wirst du the legend of california ausprobieren?