Jeff Daniels, Jared Harris und J.K. Simmons prallen in einem spannungsgeladenen Drama aufeinander: Das Brink von War

Es ist eine besorgniserregende Zeit für alle Menschen weltweit, da politische Veränderungen und Spannungen dem Leben weiterhin ein unangenehmes Gefühl verleihen. Es ist natürlich, sich deswegen Sorgen und ein wenig ängstlich zu fühlen, aber wir sollten auch nicht vergessen, dass solche Situationen in der gesamten Menschheitsgeschichte häufig sind, wie der kommende Film des Verleihers Angel zeigt.

Bekannt als The Brink of War, ist dies ein spannender politischer Thriller, der die Ereignisse des Kalten Krieges erforscht und wie die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion aneinandergeraten und die ganze Welt auf Atomkriegsaufmerksamkeit setzten. Dieser Film folgt Ronald Reagan, Michail Gorbatschow und George Schultz, während die drei Politiker diese turbulenten Gewässer durchqueren und versuchen, eine Katastrophe abzuwenden – idealerweise zu einer vollständigen nuklearen Abrüstung, aber mit der Gefahr, in eine viel katastropalere Richtung zu führen...

The Brink of War, der am 14. August in den Kinos startet, zeigt Jeff Daniels als Reagan, Jared Harris als Gorbatschow und J.K. Simmons als Schultz. Unten kannst du den Trailer zu The Brink of War sowie die offizielle Synopsis sehen.

"Präsident Reagan kämpft gegen die Zeit, um ein Abkommen mit dem sowjetischen Führer Michail Gorbatschow zu retten, das Atomarsenale zerschlagen – oder eine Katastrophe auslösen könnte. Mit wachsendem Druck von allen Seiten bringt jedes gesprochene Wort die Welt näher an den Frieden... oder Zerstörung."