Jeder scheint Keanu Reeves aus irgendeinem Grund in Apple TV s Outcome zu hassen

Vor ein paar Wochen präsentierte Apple TV die ersten Einblicke in Outcome , den nächsten großen Exklusivfilm, der auf der Streaming-Plattform Premiere feiern wird. Dies ist eine Komödie, die die nächste Regiearbeit von Jonah Hill ist, und es sieht ein vielversprechender Film aus, besonders wenn wir uns auf die Besetzung konzentrieren.

Zum einen wird Outcome von Keanu Reeves angeführt, der hier als ehemaliger großer Filmstar namens Reef Hawk auftritt, der versucht, nach fünf Jahren Abwesenheit mit einer lähmenden Drogensucht wieder ins Rampenlicht zu kommen. Um ihm zu helfen, dieses Ziel zu erreichen, ist sein Freund und Manager, gespielt von Cameron Diaz, während Hill ebenfalls in einer unbekannten Form als ein weiterer Vertrauter von Reeves' Protagonisten auftritt. Dann gibt es große Cameos von Stars wie Martin Scorsese, Laverne Cox und weiteren.

Die Zusammenfassung von Outcome gibt einen weiteren Hinweis darauf, was der Film bieten wird:

"Outcome ist eine schwarze Komödie, die sich um Reef Hawk (Reeves) dreht, einen beliebten Hollywood-Star, der in die Tiefen seiner verborgenen Dämonen eintauchen muss, nachdem er mit einem mysteriösen Video erpresst wurde, das sein Image zerstören und seine Karriere beenden wird. Mit der Unterstützung seiner lebenslangen besten Freunde Kyle (Diaz) und Xander (Bomer) sowie seines Krisenanwalts Ira (Hill) begibt sich Reef auf eine innere Suche, um sich mit jedem zu versöhnen, dem er möglicherweise Unrecht getan haben könnte, in der Hoffnung, den Erpresser zu identifizieren. Co-Autor und Regisseur Hill bringt eine einzigartige Perspektive auf Reefs wilde, aber spirituell reinigende, nostalgische und augenöffnende Reise in die Vergangenheit, wo die Konfrontation mit seiner Vergangenheit vielleicht der einzige Weg ist, seine Zukunft zu retten."

Der Premierentermin für Outcome ist auf den 10. April angesetzt, was bedeutet, dass Sie den Film in etwa drei Wochen auf Apples Streaming-Plattform sehen können.