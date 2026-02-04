Keanu Reeves schneidet seine John-Wick-Haare ab und Jonah Hill wirkt in Apple TVs Outcome kaum wiederzuerkennen

Letzte Nacht hat Apple TV der Welt bewiesen, dass 2026 ein großes Jahr für die Streaming-Plattform wird. Es veranstaltete eine Veranstaltung, bei der ein Großteil des Programms für die kommenden 11 Monate vorgestellt wurde, wobei dies Neuigkeiten über Saisonverlängerungen bestehender Serien und auch erste Einblicke auf kommende große Filme umfasst.

Ein solches Beispiel ist ein Projekt namens Outcome. Es ist ein Film, der von Jonah Hill gemacht wird, mit dem Ziel, am 10. April auf Apple TV zu starten, und er spielt auch einige wirklich große Namen mit, darunter Keanu Reeves, Cameron Diaz und Matt Bomer, die Hill auf der Leinwand begleiten.

Was an diesem Film jedoch Ihre Aufmerksamkeit fesseln könnte, sind die deutlichen Erscheinungsänderungen von Reeves und Hill: Der John Wick-Star hat seine charakteristische Haare für die Rolle abgeschnitten, während der Jump Street-Star mit rasiertem Kopf, grauem Bart und sehr schlanker Gestalt fast unkenntlich wirkt.

Was Outcome betrifft, so wird die Handlung folgendermaßen dargestellt: "Reef Hawk (Reeves), Hollywoods Aushängeschild seit seinem sechsten Lebensjahr, ist nicht in Ordnung. Als er von einem Erpressungsplan erfährt, der mit einem mysteriösen Video verbunden ist, begibt sich Reef präventiv auf eine Wiedergutmachungstour, um Wiedergutmachung zu leisten, seinen Dämonen zu begegnen und nicht abgesagt zu werden."

Wir haben noch keinen Trailer für Outcome, aber unten sieht man die ersten Bilder des Films.