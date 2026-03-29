Jede Folge von SNL UK soll etwa 2 Millionen Pfund in der Herstellung kosten

Ob Saturday Night Live im Vereinigten Königreich ein Erfolg sein wird, ist noch unklar, da die Mehrheit der acht Episoden der ersten Staffel noch nicht startet. Was wir wissen, ist, dass, falls es irgendwann zusammenbricht und scheitert, das nicht daran liegt, dass es nicht ausreichend finanziert wurde.

Ein neuer Bericht von Variety behauptet, dass jede Folge von SNL UK ein enormes Budget von etwa 2 Millionen Pfund hat, was eine erste Staffel ergibt, die Sky etwa 16 Millionen Pfund kosten wird. Das ist eine ziemlich große Investition für eine Comedy-Serie.

Diese Mega-Preisgestaltung berücksichtigt allerdings, dass die Sendung exklusiv das größte Studio im Londoner Television Centre für die achtteilige Saison gekauft hat, den Veranstaltungsort, der sonst The Graham Norton Show beherbergt, die nun bis zum Herbst pausiert.

Es sei gesagt, dass das Budget im Vergleich zu SNL in den USA immer noch deutlich kleiner ist (jede Folge der US-Serie kostet etwa 3 Millionen Pfund), aber im Vergleich zu dem, was die Briten bei Investitionen in Comedy-Sketchshows gewohnt sind, ist das Budget von SNL UK ein Kolosse, das sehr, Nur sehr wenige können und haben es je geschafft.

Was haltet ihr bisher von SNL UK?