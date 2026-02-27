Jason Schreier: Sony "zieht sich davon zurück, ihre exklusiven Konsolenprodukte auf dem PC zu veröffentlichen"

HQ

Seit Jahren bewegen wir uns in Richtung mehr Multiplayer und größerer Offenheit zwischen den Formaten, wobei fast alles auf PC und manchmal sogar auf konkurrierenden Plattformen kommt. Aber vielleicht schwingt das Pendel ein wenig zurück.

Am Wochenende berichteten wir, dass die neue Xbox-Chefin Asha Sharma auf Fans reagiert hat, die um exklusive Xbox-Titel gebeten haben, und nun sagt der Journalist Jason Schreier im Triple Click Podcast (über Resetera), dass er zwar glaubt, dass Sonys Mehrspieler-Titel in Zukunft in mehreren Formaten erscheinen werden, Einzelspieler-Titel dies aber möglicherweise nicht werden. Er glaubt, dass Sony derzeit "davon abweicht, ihre exklusiven Konsolenspiele wie traditionelle Einzelspieler-Inhalte auf den PC zu bringen."

Deshalb argumentiert er, sollten PC-Spieler nicht als selbstverständlich ansehen, dass sie Marvel's Wolverine spielen dürfen. Später schrieb er eine Klarstellung über Resetera, dass dies "keine Spekulation" seinerseits sei und wir in Zukunft mehr hören würden.

Was denkt ihr, hat sich der Trend verändert und werden exklusive Titel wieder ein Thema sein?