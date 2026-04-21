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Zum ersten Mal seit Jahrzehnten macht Japan einen großen Schritt weg vom Pazifismus, indem es die Beschränkungen für den Waffenhandel lockert. Dies ermöglicht es dem Land nun, tödliche Waffen an über ein Dutzend Länder zu verkaufen, obwohl einige große Hürden weiterhin bestehen.

Früher war der Waffenhandel von Japan an andere Länder nur für fünf Kategorien erlaubt. Sie waren: Rettung, Transport, Warnung, Überwachung und Minenräumung. Diese Beschränkungen werden nun aufgehoben. Es gibt jedoch immer noch einige Verbote. Japan darf zum Beispiel keine Waffen an Länder verkaufen, die an Konflikten beteiligt sind. Laut BBC geben japanische Behörden an, Ausnahmen unter "besonderen Umständen" zuzulassen.

"In einem zunehmend strengen Sicherheitsumfeld kann kein einzelnes Land nun seinen eigenen Frieden und seine Sicherheit allein schützen", schrieb der japanische Premierminister Sanae Takaichi. "Im neuen System werden wir Ausrüstungstransfers strategisch fördern und dabei noch rigorosere und vorsichtigere Entscheidungen darüber treffen, ob Transfers zulässig sind."

China hat Bedenken hinsichtlich dessen geäußert, was es als Japans "rücksichtslose Militarisierung" bezeichnet. Das Außenministerium erklärte, das Land sei gegen die von Japan getroffene Entscheidung und werde in dieser Angelegenheit äußerst wachsam sein.

Japan nahm in diesem Jahr ebenfalls an den jährlichen Kriegsspielen zwischen den USA und den Philippinen teil, wo es normalerweise als Beobachter zuschaut. Nach acht Jahrzehnten des Pazifismus scheint Japan seine Kriegsmaschinerie erneut anzukurbeln, mit weiterhin erheblichen Einschränkungen, doch wir müssen abwarten, wie berechtigt die Bedenken anderer Länder sind.