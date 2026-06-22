Japan-Einreisevisa verfünffachen den Preis für alle ausländischen Einreisenden

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Dank der seit 2021 geschwächten japanischen Yen und dem Ende der Pandemie, bei der Touristen endlich ins Land zurückkehren konnten, strömen jedes Jahr zig Millionen Touristen in seine Städte und ländlichen Gebiete. Dies könnte sich jedoch ändern, da nun alle ausländischen Einreisenden eine deutlich höhere Einreisegebühr für ihr Visum zahlen müssen.

Laut BBC ist dies das erste Mal seit fast 50 Jahren, dass die Preise für Einreisevisa gestiegen sind. Sie sind seit 1978 gleich, aber ab dem 1. Juli kostet ein Einreisevisum nun 15.000 Yen (über 70 Pfund), wo es früher nur 3.000 Yen kostete. Mehrfachanmeldungen kosten 30.000 Yen, gegenüber 6.000. "Wir erwarten nicht, dass dies unmittelbare Auswirkungen auf den ankommenden Tourismus haben wird", sagte Außenminister Toshimitsu Motegi.

Weitere Gebühren im Zusammenhang mit Auslandsreisen wurden ebenfalls erhöht. Die Behörden, die auf Gebührenerhöhungen drängen, sagen, dass sie nun stärker mit den Visakosten anderer Länder übereinstimmen. Wenn Sie länger als einen Urlaubszeitraum in Japan bleiben möchten, werden Sie noch teurer, da die Obergrenze für eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung jetzt 300.000 Yen beträgt – das 30-fache des bisherigen Limits von 10.000 Yen. Außerdem kostet es jetzt 100.000 Yen, um den Wohnsitzstatus zu ändern oder einen Aufenthalt zu verlängern.