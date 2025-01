Jannik Sinner verteidigt Titel bei den Australian Open: Erster Italiener, der drei Grand Slams gewinnt

HQ

Jannik Sinner bleibt die Nummer 1 der Welt, nachdem er Alexander Zverev im Finale der Australian Open in drei Sätzen mit 6:3 7:6(4) 6:3 besiegt hat. Mit 23 Jahren hat er bereits alle drei Grand-Slam-Finals, die er gespielt hat (Aus Open 2024 und US Open 2024), gewonnen, mehr als jeder andere Italiener zuvor. Und es ist sicher, dass noch viel mehr kommen wird.

Obwohl Zverev sein Bestes gab, war Sinner in jeder Hinsicht überlegen, sah sich keinem einzigen Breakball gegenüber und fügt einer Serie von 21 Siegen, darunter 14 Siege in Folge bei Grand Slams, einen weiteren hinzu. Er ist der erste Mann seit Nadal in Roland Garros 2005 und 2006, der seinen ersten großen Titel verteidigen konnte.

Der 27-jährige "Sasha" Zverev hat noch keinen Grand Slam gewonnen, obwohl er dreimal im Finale stand, bei den US Open 2020, in Roland Garros 2024 und in diesem Finale in Melbourne. Der deutsche Spieler war sichtlich verärgert, weinte während der Zeremonie und hörte sogar einige Buhrufe, als er vor dem Publikum sprechen wollte. "Du bist einfach zu gut, es gibt niemanden, der den Titel mehr verdient hat." "Ich bin einfach nicht gut genug", sagte Zverev und wurde vom Publikum mit Ovationen bedacht.

In seiner Rede bezog sich Sinner zunächst auf seinen Rivalen. "Glaube weiter an dich selbst, denn wir alle wissen, wie stark du bist, nicht nur als Spieler, sondern auch als Mensch", und sagte, dass sie sich alle wünschen, dass er in Zukunft einen Titel holen kann. Mit diesem Finale wird Zverev seinen Platz als Nummer 2 der Welt zumindest noch für ein paar Monate festigen, aber die meisten Experten glauben, dass wir in eine neue Ära eintreten: Sinner und Alcaraz werden die Tennisszene in den kommenden Jahren dominieren, ohne dass jemand in die Nähe kommt.

Am Samstag endete das Finale im Dameneinzel doch noch mit einer Überraschung: Madison Keys besiegte Titelverteidigerin Aryna Sabalenka und sprang von Platz 19 auf Platz 7.