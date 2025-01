Jannik Sinner sichert sich den letzten Platz im Final Four der Australian Open

HQ

Wie erwartet hat Jannik Sinner den Lokalmatador Álex de Miñaur besiegt und sich das Finalticket für das Halbfinale der Australian Open gesichert. Er tat es mit Leichtigkeit, 6:3, 6:2, 6:1 und wird zum ersten Mal einen Major-Titel in einem Halbfinale verteidigen. Keine Spur von der Krankheit, die ihn am Montag gegen Rune zittern ließ. "Wenn man über die allgemeine Körperlichkeit spricht, erholt man sich besonders in jungen Jahren sehr schnell. Ich schlafe wirklich gerne, also habe ich einfach versucht, mich auszuruhen und nicht so viele Dinge zu tun."

Sinner lobte de Miñaur: "Er ist ein harter Wettkämpfer und ein großartiger Spieler... Wir kennen uns jetzt ganz gut" und betonte, dass er "die Dinge nie als selbstverständlich ansieht", obwohl er als Favorit gefeiert wird.

Sinner ist nun der vierte Halbfinalist im Herreneinzel bei den Australian Open 2025. Er wird gegen den Amerikaner Ben Shelton antreten, der den Italiener in fünf Spielen nur einmal besiegt hat. Sollte Sinner ins Finale einziehen, würde er entweder auf Novak Djokovic oder Alexander Zverev treffen.