Jane Perry über die Rolle der Alyssa Ashcroft in Resident Evil Requiem: "Ich wollte sie und ihre Geschichte so gut wie möglich ehren"

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Schauspielern in Videospielen ist eine Kunstform für sich, die nicht jeder schätzt oder versteht, nicht einmal innerhalb des Schauspielberufs selbst. Aber wenn du deinen Weg findest, wenn du es schaffst, dich mit der Geschichte und deinem Charakter zu verbinden – selbst wenn du allein in einem Raum ohne jegliches Feedback bist – ist der erste Take der echte, und aus dieser Leidenschaft entstehen unvergessliche Charaktere, wie Selune in Returnal, Lune in Clair Obscur: Expedition 33 oder Alyssa Ashcroft in Resident Evil Requiem.

Genau diese Frauen und ihre Geschichten sowie die dahinterstehenden Fachkräfte haben wir mit der Schauspielerin Kirsty Rider und Jane Perry während unserer Berichterstattung über Comicon Napoli 26 diskutiert. Das Interview können Sie sich unten mit Untertiteln ansehen.

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Neben der Diskussion darüber, Lune und Selene in Expedition 33 und Returnal zum Leben zu erwecken – Originalrollen, die beide Schauspielerinnen zu ihren eigenen gemacht haben – haben wir Perry nach ihrer Rolle als neue Stimme von Alyssa Ashcroft in Resident Evil Requiem gefragt und wie sie an die Rolle herangegangen ist, angesichts des Erbes der Reihe.

"Bevor ich Alyssa Ashcroft und sogar Diana Burnwood gespielt habe, weil es zwei Schauspielerinnen gab, die Diana Burnwood gespielt haben, bevor ich kam, wenn ich zu viel darüber nachdenke, bekomme ich wahrscheinlich richtig Angst."

Diana Burnwood ist eine weitere herausragende Rolle in Jane Perrys Videospielkarriere als eine der wichtigsten Figuren in den Hitman-Spielen.

"Aber gerade bei Resident Evil war mir bewusst, dass ein Spiel ein Phänomen ist, und die Fans dieses Spiels sind einfach außergewöhnlich. Deshalb war mir am Rande bewusst, dass Alyssa bereits eine riesige Fangemeinde hat, und ich glaube, ich wollte sie und ihre Geschichte so gut wie möglich ehren, und das war meine größte Absicht, einfach einen guten Job zu machen."

Verpassen Sie nicht den Rest des Interviews, das Sie oben finden können, in dem Jane Perry auch enthüllt, wie sie ihre Arbeit an Selene in Returnal weiterentwickelt hat, was zu ihrem Gewinn eines BAFTA führte.