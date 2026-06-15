Das Geheimnis hinter der BAFTA-prämierten Darbietung von Jane Perry in Returnal

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Das damalige PlayStation-exklusive Spiel und Housemarques größere Konsolidierung Returnal gewannen nach seiner Veröffentlichung 2021 bis zu vier BAFTA-Auszeichnungen, darunter Best Game, Best Audio Achievement, Music und Performer in a Leading Role, letzteres wurde Jane Perry als Selene verliehen.

In dem Sci-Fi-, gedankenverstörenden Roguelike-Shooter war die Protagonistin allein in einer von Monstern gefüllten Welt und musste sowohl mit Umweltgefahren als auch mit ihrem eigenen Verstand umgehen. Das bewegte viele hier bei Gamereactor, und als wir den Schauspieler letzten Monat bei der Comicon Napoli interviewten, wollten wir mehr über ihre preisgekrönte Darstellung und die Zusammenarbeit mit dem finnischen Studio erfahren.

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"Es ist interessant, wenn man darüber spricht, dass das Ganze in einem Videospiel tatsächlich eine enorme Menge an Geschichte ist", erzählte uns Jane Perry im obigen Video, als sie nach den Besonderheiten der Figur und des Drehbuchs gefragt wurde. "Und als Schauspieler denke ich, wenn man im Moment schauspielert, interessiert einen eigentlich nur das, was in diesem Moment passiert. Vielleicht hast du ein Bewusstsein für den Handlungsbogen, für die Figur, aber wormit du es tatsächlich in einem detaillierteren Sinne zu tun hast, ist, was gerade mit mir passiert – was will ich gerade? Was sind gerade meine Herausforderungen?"

"Wenn du einen anderen Charakter hast, was soll diese Person jetzt tun, damit ich bekomme, was ich will?", fügte sie später als ihren persönlichen Trick hinzu, um in die Rolle zu kommen, bevor sie versuchte, Spoiler zu vermeiden. "Vor allem für Returnal, weil sie im Grunde den Verstand verliert. Ich hatte wirklich das Gefühl, ich muss es Schritt für Schritt angehen. Ansonsten wäre es ziemlich überwältigend und zu viel, um es festzuhalten. Und ich finde, das ist ein schöner Ansatz zum Schauspielern, um einfach mit dem umzugehen, was in diesem Moment passiert, denn genau das interessiert uns, wie Sie vorhin über Präsenz gesprochen haben, und präsent zu sein und einfach mit dem Jetzt umzugehen."

Als wir sie in Italien zusammen mit Expedition 33s Kirsty Rider trafen, hatte Perry bereits in anderen Spielen wie Baldur's Gate, Cyberpunk 2077, dem neueren Resident Evil Requiem oder ihrer legendären Rolle als Hitmans Diana Burnwood mitgearbeitet. Das hat sie zum Auftritt für so unterschiedliche Studios in AAA-Videospielen hinzugefügt:

"Zum Beispiel ist mir bei Returnal eine Sache wirklich aufgefallen, und vielleicht war das, weil ich im Grunde die einzige Person im Spiel war, dass Housemarque viel Zeit brauchte, um Dinge zu finden", und Perry kehrte später im Video zum BAFTA-prämierten Projekt zurück. "Ich meine, du hast recht, manchmal sagen sie: Okay, du machst einen Take und sie sagen, das reicht, okay, machen wir weiter. Davon gab es bei Returnal nichts. Sie sagten: Ja, okay, lass uns das durchdenken und verschiedene Dinge ausprobieren. Und das war ein großer Unterschied in diesem Spiel, denn wie du vorhin gesagt hast, ist Zeit Geld und oft gibt es diesen Druck, alles ganz schnell zu erledigen."

"Das war einer der Unterschiede, die mir bei Housemarque aufgefallen sind: Sie entspannen sich einfach, finden es. Wenn sie es haben, sagen sie: Okay, machen wir weiter, sehr sanft."

Trotz der kürzlichen Veröffentlichung von Saros (nur auf der PS5) als gut aufgenommene Weiterentwicklung seines Vorgängers bleibt Returnal (verfügbar auf PS5 und PC) eines der besten actiongeladenen Sci-Fi-Erlebnisse der Generation.