James Wan plant, "weiter an seiner Call of Cthulhu Adaption zu arbeiten

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Es ist eine ziemlich großartige Zeit, ein Fan von allem rund um lovecraftschen Horror zu sein, besonders im Videospielbereich, wo es eine Menge kommender Titel gibt, darunter Cthulhu: The Cosmic Abyss, The Mound: Omen of Cthulhu, Call of the Elder Gods, The Sinking City 2 und viele, viele mehr.

Lovecraftianischer Horror ist in der Welt von Film und Fernsehen weniger verbreitet, aber der Horror-Experte James Wan hofft, das bald zu ändern, indem er eine Adaption von Call of Cthulhu liefert, einem Projekt, das er schon lange versucht hat. Für Wan läuft es nicht besonders reibungslos, aber er gibt nicht auf, etwas, das er kürzlich in einem Interview mit ScreenRant angesprochen hat.

Auf die Frage nach dem aktuellen Stand seiner Call of Cthulhu Adaption erklärte Wan, dass er "schon eine Weile [ihn] machen wollte", aber dass diese Filme "sehr schwer zu realisieren" seien, weil sie "keine billigen Filme sind." Glücklicherweise beendete Wan mit der Erklärung, dass er "einfach weiter daran arbeiten wird."

Im Grunde: Halten Sie bei diesem Projekt nicht den Atem an, aber geben Sie es auch noch nicht auf.