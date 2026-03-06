James Marsden hinterlässt in der zweiten Staffel von Your Friends & Neighbors einen großartigen Gatsby-ähnlichen Eindruck

HQ

Es ist fast Zeit, dass die Apple-TV-Dramaserie Your Friends & Neighbors für ihre zweite Staffel zurückkehrt. Nach einer ersten Reihe von Episoden, die sich als großer Erfolg erwiesen und schnell eine zweite Staffel verlängert wurden, die fast sofort mit den Dreharbeiten begann, beginnt die nächste Episodenrunde am 3. April, wenn Jon Hamm als ehemaliger Hedgefonds-Manager in der Hauptrolle zurückkehrt, der trotz Pech, sucht Einbruch als Möglichkeit, seinen teuren und eleganten Lebensstil zu finanzieren.

Das nächste Kapitel der größeren Geschichte wird untersuchen, wie Hamms Coop weiterhin ausraubt und stiehlt und wie seine Pläne weiter unter Druck gesetzt werden, als James Marsdens neue Figur auftaucht und dunkle Geheimnisse entdeckt, während er als Bild von Verschwendung mit einem Great-Gatsby-ähnlichen Lebensstil erscheint.

Die Zusammenfassung der Serie erklärt: "Nachdem Andrew "Coop" Cooper (Hamm), ein Hedgefonds-Manager, der noch mit seiner kürzlichen Scheidung kämpft, in Schande entlassen wurde, stiehlt er aus den Häusern seiner Nachbarn im äußerst wohlhabenden Westmont Village, nur um festzustellen, dass die hinter diesen wohlhabenden Fassaden verborgenen Geheimnisse und Affären gefährlicher sein könnten, als er je gedacht hätte."

Den Trailer zur zweiten Episodenrunde könnt ihr unten sehen, und was das Premierendatum angeht, so ist das oben erwähnte Datum für den 3. April angesetzt.