Die Produktion der zweiten Staffel von Your Friends & Neighbors hat begonnen

Man muss Apple dafür danken, dass sie eine Vision für den effizienten Betrieb des Streaming-Dienstes entwickelt und sich daran gehalten haben. Es gibt zwar ein paar Ausnahmen von der Formel, wie z. B. Severance, das in drei Jahren zwei Staffeln geliefert hat, aber viele der Projekte des Streamers schaffen es, auf einer konstanten Basis zu kommen, und Your Friends & Neighbors wird diesen Trend eindeutig fortsetzen.

Nachdem die erste Staffel der Serie erst vor wenigen Tagen zu Ende gegangen ist, hat nun die bereits grünes Licht für die Produktion der zweiten Staffel gegeben. Einen kurzen Vorgeschmack darauf, was dieses nächste Kapitel der Serie bieten könnte, haben wir in einem Social-Media-Post mit Jon Hamm in der Hauptrolle erhalten, aber andere Details werden vorerst unter Verschluss gehalten.

Dazu gehört auch der Premierentermin für die nächste Episodenrunde, die nach vernünftiger Vermutung irgendwann im Jahr 2026 erscheinen wird. Wenn Sie die erste Staffel der Serie noch nicht gesehen haben, sehen Sie sich hier unsere Rezension dazu an.