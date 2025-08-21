Netflix kündigt nächstes großes Box-Event mit Jake Paul am 14. November an

HQ

Netflix hat angekündigt, was ihr nächstes Box-Event sein wird: Jake Paul wird wieder in den Ring steigen, um gegen den amtierenden WBA-Weltmeister im Leichtgewicht, Gervonta Davis, zu kämpfen. Es wird ein Schaukampf werden, wenn man den Gewichtsunterschied zwischen den beiden bedenkt: Paul wiegt 200 Pfund, ein Cruisergewicht, während Davis 135 Pfund wiegt.

Netflix nennt dies "den Höhepunkt von vier Jahren voller Einsätze und einer sich zusammenbrauenden Rivalität zwischen Paul und Davis", der als einer der gefürchtetsten Puncher der Welt gilt und weithin als der Mike Tyson seiner Generation gilt. Es ist auch ein Kampf zwischen "den Lieblingsboxern der Gen Alpha (Paul) und der Gen Z (Davis), wobei Davis noch ungeschlagen ist (30-0-1, 28 K.o.).

Es wird am 14. November weltweit gestreamt und in der State Farm Arena in Atlanta ausgetragen. Es wird der letzte in einer Reihe von Kämpfen sein, bei denen Paul als Kämpfer (gegen Mike Tyson letztes Jahr) oder Promoter (Katie Taylor gegen Amanda Serrano) auftritt.

Die Entscheidung, gegen Paul zu kämpfen, könnte jedoch schwerwiegende Folgen für Davis haben, da die WBA ihm seinen Weltmeistertitel aberkennen könnte, so Talk Sport. Nach dem Kampf zwischen Davis und Lamont Roach, der in einer Kontroverse endete, da viele der Meinung waren, dass der Ringrichter ihm einen Knocdown "geraubt" hatte, der zum Sieg von Roach geführt hätte, ordnete die WBA einen Rückkampf an. Aber Davis zögerte es hinaus und lehnte es später ab und entschied sich, gegen Paul zu kämpfen.

Das könnte Sie auch interessieren: Reporter fragt Jake Paul nach Sexualisierung von Frauen im Boxen, wird daraufhin gemobbt